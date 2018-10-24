Xerox запустил новые приложения Xerox ConnectKey

Xerox представил новые приложения для многофункциональных устройств на базе технологии Xerox ConnectKey. Они помогут организациям подключать сотрудников к популярным деловым платформам, таким как Salesforce, QuickBooks Online и Concur, управлять работой с клиентами, бухгалтерским учётом и выставлением счетов, а также оптимизировать другие процессы. Обновлённая галерея Xerox App Gallery позволяет удобно покупать и внедрять приложения.

«Sign Me — это революционное приложение, которое принесло большую пользу нашему бизнесу. Достигнутое повышение эффективности отразилось на наших финансовых результатах», — отметил Дэвид Хайциар (David Hajciar), руководитель производства Morrell Group.

Печатные устройства семейств Xerox VersaLink и Xerox AltaLink поддерживают следующие новые приложения.

Xerox Connect App for Salesforce — предоставляет доступ к системе управления отношениями с клиентами Salesforce непосредственно через МФУ; позволяет загружать и размещать в клиентских папках информацию об управлении продажами, сканируя документы напрямую в сервис Salesforce.

Xerox Audio Documents App — превращает бумажные документы в звуковые файлы, что позволяет не читать, а слушать текст на ходу мобильным сотрудникам, любителям аудио и людям, работающим в режиме многозадачности. При этом обеспечивается надёжная защита данных.

Xerox Connect App for QuickBooks Online — упрощает процесс возмещения расходов, связанный со сканированием большого количества квитанций. Приложение извлекает из них данные в отчёт об издержках, который вместе с уведомлениями отправляет на согласование для оперативного одобрения. К концу года такое же приложение для управления квитанциями будет доступно пользователям Concur.

Xerox Forms Manager App — упрощает управление большим количеством форм, сокращая риски, которые возникают при заполнении их в бумажном виде. С помощью интеграции QR-кодов отсканированные формы автоматически маршрутизируются, распределяясь по соответствующим адресам электронной почты.

Xerox Quick Link App — позволяет начать использовать принтер или МФУ без обращения к ИТ-специалистам. Это интуитивно понятное приложение непосредственно с печатного устройства отправляет e-mail со ссылками для установки и подключает компьютеры и мобильные устройства с помощью драйверов и настроек конфигурации.

«Рабочий процесс будущего доступен уже сейчас вместе с нашими принтерами и МФУ — бизнес-ассистентами, которые способствуют цифровой трансформации, — отметил Трейси Козиол (Tracey Koziol), старший вице-президент подразделения Global Offerings компании Xerox. — Развивая платформу Xerox ConnectKey, мы переводим цифровизацию на более высокий уровень, увеличиваем производительность работы заказчиков и открываем для партнёров новые источники дохода».

Используя идеи, накопленные при работе с тысячами потребителей в области образования, компания Xerox создала приложения и другие решения, которые повышают производительность труда преподавателей и студентов.

Xerox Connect App for Blackboard — открывает доступ к ведущей системе управления обучением, при этом документы оцифровываются и сохраняются в аккаунте Blackboard Learn непосредственно с МФУ.

Xerox Proofreader Service — проверяет текст на английском языке на предмет орфографических, грамматических, стилистических ошибок и плагиата.

Галерея приложений Xerox App Gallery с возможностью онлайн-покупок предоставляет партнёрам глобальную площадку для продвижения и продажи программных продуктов. При этом партнёры могут получать часть прибыли от каждой покупки приложения клиентами.

Новые приложения Xerox ConnectKey появятся в галерее Xerox App Gallery в отдельных регионах в IV квартале 2018 — I квартале 2019 года.