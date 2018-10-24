Видеонаблюдение Vocord Tahion интегрировано в систему «Безопасный город» Хабаровского края

Vocord Tahion установлена в центре управления наружными нарядами городского отдела УМВД, куда стекается информация почти с 400 камер обзорного видеонаблюдения в. Хабаровске. Об этом сообщила компания «Вокорд».

Всего же к системе «Безопасный город» уже подключены свыше 660 видеокамер разных производителей. Таким образом, Vocord Tahion обеспечивает простую интеграцию и стабильную работу установленного ранее оборудования.

Обзорное видеонаблюдение Vocord Tahion функционирует и в образовательных учреждениях города Хабаровска. По завершении второго этапа проекта, в 2019 г. еще более 70 муниципальных образовательных учреждений города Хабаровска и Хабаровского края будут подключены к Vocord Tahion. Таким образом, этот проект станет крупнейшим в Дальневосточном регионе в рамках программы «Безопасный город».

Напомним, что все продукты компании «Вокорд» включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО). Vocord Tahion – российская разработка, которая соответствует высоким требованиям по надежности, отказоустойчивости и защите данных. Система работает с любыми уже установленными камерами разных производителей, неограниченно масштабируется, при этом поддерживается «горячая установка», то есть при добавлении новых видеокамер и серверов, работа системы не останавливается.

«Преимущество программного обеспечения, которое мы предлагаем, в простой интеграции уже существующих систем видеонаблюдения в единую сеть. Для нас важна социальная значимость программы "Безопасный город", профилактические мероприятия по снижению уровня преступности и своевременному реагированию, которое обеспечивается в том числе благодаря нашему тиражируемому решению Vocord Tahion», – сказал Константин Кравченко генеральный директор компании «Вокорд».