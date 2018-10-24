Tele2 позволяет абонентам дарить интернет-трафик родным и близким

Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщил о возможности делиться своим пакетом интернет-трафика с другими абонентами. Клиенты Tele2 смогут передавать гигабайты легко и бесплатно.

Клиенты оператора смогут пользоваться новым сервисом «Делитесь гигабайтами» бесплатно. Он позволяет передавать пакеты интернет-трафика другим абонентам Tele2. При этом оператор не ограничивает число клиентов, с которыми можно поделиться гигабайтами.

Передавать интернет-трафик могут абоненты открытой тарифной линейки «Мой Tele2», а принимать – любые пользователи пакетных тарифов Tele2, в том числе архивных. Подарить можно как основной пакет интернета, так и гигабайты, которые абонент накопил за прошлый месяц. Переданный пакет действует в течение одной недели. При этом за 50 руб. срок действия подаренных гигабайтов можно продлить до 30 дней. Поделиться интернет-трафиком друг с другом могут абоненты внутри одного региона Tele2.

Услугой удобно управлять через приложение «Мой Tele2». Достаточно выбрать получателя из адресной книги, указать объем передаваемого трафика и подтвердить действие. Получателю придет уведомление о передаче интернет-трафика.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «С переходом на платформу "Другие правила" Tele2 завоевала репутацию трендсеттера на рынке мобильной связи – новые подходы начали активно копироваться остальными игроками и стали общепринятыми. Мы стремились предложить пользователям те решения, которые давали бы полную свободу выбора и закрывали не только личные потребности клиента, но также его близких. Благодаря инновационным сервисам наши абоненты смогли настраивать тарифный конструктор под себя и выбирать нужный объем пакетов и услуг. Сегодня мы идем дальше и запускаем еще один революционный продукт – возможность бесплатно делиться услугами с друзьями и родными. Если у нашего клиента есть пара лишних гигабайтов, а у его друга в неподходящий момент закончился трафик, абонент может легко его выручить и продлить для него доступ к интернету».