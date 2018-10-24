«Информзащита» и «МСофт» предложат заказчикам ПО MFlash для защищенного файлового обмена

«Информзащита» сообщила о заключении партнерского соглашения с отечественным разработчиком программного обеспечения для защищенного файлового обмена и безопасной совместной работы «МСофт».

В рамках сотрудничества компании планируют предоставлять клиентам корпоративный программный продукт MFlash, предназначенный для защищенного файлового обмена и безопасной совместной работы.

Обмен и работа с файлами разного объема и формата – это неотъемлемая часть почти всех бизнес-процессов организации. Применение традиционных корпоративных средств обмена, таких как электронная почта, ftp и файловые сервера, накладывает ряд ограничений по объему передаваемой информации, возможности удаленной совместной работы, работе с мобильных устройств, синхронизации папок, разграничению доступа, контролю передаваемых данных и др. Для преодоления этих ограничений сотрудники все чаще вынуждены в рабочих целях использовать личные публичные облачные сервисы для файлового обмена.

Использование подобных сервисов, обозначаемых термином Shadow IT, как правило, происходит вне корпоративных регламентов и ведет к повышению рисков реализации угроз ИБ. Платформа MFlash позволит оптимизировать процесс файлового обмена внутри организации, сохраняя баланс между удобством работы и безопасностью.

МFlash – российское ПО для корпоративного защищенного файлового обмена, совместного безопасного доступа и работы с файлами. Платформа позволяет решить множество задач в работе с файлами разного размера в рамках организации, начиная от удобного и безопасного обмена файлами большого объема до контроля версионности документов, их резервного копирования в реальном времени и доступа к ним для эффективной совместной работы.

На сегодняшний день на базе компании «Информзащита» создан Центр компетенций по продукту MFlash с командой технических специалистов и менеджеров.

«Заключение соглашения с «Информзащитой» является стратегически важным шагом для нас. Партнер имеет огромный опыт реализации проектов на российском рынке информационной безопасности, квалифицированных менеджеров и технических специалистов, а также четко выстроенные рабочие процессы. Мы надеемся, что наше партнерство поможет заказчикам решать актуальные задачи с помощью интересных отечественных решений, при этом получая высочайший уровень сервиса», - отметил директор по развитию бизнеса «МСофт» Владимир Емышев.