DreamWorks осуществляет цифровую трансформацию с решениями NetApp

NetApp объявила о партнерстве с DreamWorks, целью которого является разработка и поддержка Data Fabric — подхода, который настраивается под нужды студии-заказчика и разработан для обеспечения расширенных возможностей и дальнейшего роста DreamWorks, лидера в сфере семейного досуга.

В рамках этого партнерства инженеры NetApp сотрудничают с ИТ-командой DreamWorks, оптимизируя работу Data Fabric и обеспечивая нужды студии по хранению и управлению данными. Детальная и создающая эффект присутствия графика DreamWorks представляет собой огромное количество томов данных, усложняя ИТ-среду компании.

Партнерство NetApp и DreamWorks сделало возможным инновационный подход в решении этой проблемы: в его рамках уделяется особое внимание прогнозной аналитике и другим новым возможностям для обеспечения доступа к большим наборам данных в режиме реального времени. Благодаря этому подходу также упростились общая интеграция и оркестрация данных во всей гибридной ИТ-инфраструктуре.

«NetApp является лидером в сфере гибридных облачных сервисов, — сказала Кейт Сванборг (Kate Swanborg), старший вице-президент департамента Technology Communications and Strategic Alliances компании DreamWorks. — Мы используем решения компании NetApp во всех наших анимационных фильмах с компьютерной графикой, и DreamWorks привыкла полагаться на её инновационные сервисы, которые лежат в основе творчества нашей компании».

Dreamworks — это развивающееся цифровое предприятие с колоссальными объемами данных, к которым у различных групп его сотрудников должен быть немедленный и повсеместный доступ. В среднем, в создании анимационного фильма принимают участие сотни художников и инженеров, его объем составляет более 600 терабайт данных, его подготовка занимает более 100 млн вычислительных часов, а на выходе получается полмиллиарда цифровых файлов. По мере роста бизнеса студии, которая продолжает предоставлять цифровой доступ к новым каналам мирового класса, ее потребность в данных растет в геометрической прогрессии.

«Авторы фильмов DreamWorks с мировым именем, ее сценаристы и художники стремятся создавать опыт невероятно высокого качества, примером которого может служить новый анимационный фильм «Как приручить дракона 3: Скрытый мир», где в одном кадре одновременно присутствует более 60 000 различных драконов, — сказал Джефф Уайк (Jeff Wike), технический директор DreamWorks. — «Наша традиционная специализация — анимационные и многосерийные фильмы, но наши авторы также создают контент для тематических парков, развлекательных мероприятий и платформ, популярность которых в последнее время заметно растёт, таких как виртуальная и дополненная реальность. Трансформация нашей компании на основе данных означает, что мы должны более эффективным образом разделять рабочие нагрузки между различными платформами и сохранять активы для дальнейшего развития контента».

DreamWorks и NetApp продолжают совместную работу над решениями, которые NetApp впоследствии будет более широко предлагать заказчикам, и в ходе этой работы они находят инновационные способы по оптимизации производственных процессов; оптимизации и использованию преимуществ массивных объемов контентных данных, которые используются в большом количестве параллельных производственных процессов; оптимизации творческих процессов; обеспечению доступности данных по требованию, которые необходимы для работы художников; оптимизации рабочих процессов; упрощению и автоматизации инфраструктурных архитектур для увеличения времени безотказной работы.

«В конечном итоге именно данные позволяют DreamWorks создавать невероятные миры, которые мы сами не могли бы вообразить, — отметил Скотт Доукинс (Scott Dawkins), технический директор NetApp по СХД и ПО. — Джефф уже упоминал о том, что новый фильм DreamWorks, «Как приручить дракона 3: Скрытый мир», создается на таком инновационном графическом уровне, который требует беспрецедентных производительности, скорости, доступности и стабильности данных в ИТ-среде. NetApp Data Fabric в сочетании с опытом ИТ-команды DreamWorks является основой инфраструктуры и сервисов, которые необходимы, чтобы сделать создание нужного контента реальным для художников, стремящихся работать со скоростью их собственного воображения».

Представители DreamWorks будут выступать на конференции NetApp Insight 2018 с докладом и расскажут, как им удалось преобразовать свой бизнес с помощью данных, и что переход на цифровые технологии означает для их компании.