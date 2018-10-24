Директор по технологиям Oracle рассказал о будущем корпоративных облаков

Председатель совета директоров и директор по технологиям (CTO) Oracle Ларри Эллисон, представил будущее корпоративных облаков и анонсировал новые варианты развертывания автономной базы данных Oracle, включая выделенную облачную инфраструктуру Oracle Exadata Cloud Infrastructure и Oracle Cloud at Customer («Облако Oracle у клиента»). Это имеет особое значение для российских заказчиков, так как позволит использовать первую в мире самоуправляемую облачную базу данных в своем дата-центре, за своим файрволом.

Как утверждают в Oracle, Autonomous Database применяет технологии машинного обучения для обеспечения высокой доступности, производительности и безопасности при гораздо меньших затратах. Эта база данных автоматизирует процессы управления ключами, применение исправлений, настройку и обновление. Облачный сервис способен выявлять угрозы безопасности и применять патчи прямо во время работы, чтобы предотвратить кибератаки и кражи данных. И клиенты видят значительные преимущества в его использовании.

Эллисон назвал автономную СУБД Oracle «самой популярной в мире и технологически продвинутой базой данных». Oracle Autonomous Database «революционизирует» управление данными, используя машинное обучение, чтобы соответствовать принципам самоуправляемости, самозащиты, самовосстановления, что позволяет клиентам быстрее внедрять инновации на высокозащищенной платформе и оплачивать только то, что они используют.

При этом возможности автономной базы данных постоянно расширяются. Так, согласно анонсу, для изоляции рабочей нагрузки клиенты смогут выбрать вариант развертывания Autonomous Database на Dedicated Exadata Cloud Infrastructure, тем самым обеспечив еще большую безопасность и надежность для критически важных рабочих нагрузок. А модель Oracle Autonomous Database Cloud at Customer – подходящий выбор для компаний, которые предпочитают не переходить в публичное облако из-за необходимости соблюдения нормативных требований, но хотят воспользоваться преимуществами автономной базы данных Oracle в своем собственном центре обработки данных.

Кроме того, Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) и Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) теперь работают в облачной инфраструктуре Oracle Exadata Infrastructure двух типов. Это разделяемая архитектура, основное преимущество которой – минимальная стоимость, и выделенная, – которую отличает очень высокая степень изолированности клиентов. Таким образом, клиент получает полностью изолированное облако в публичном облаке Oracle.

В нынешние сложные времена значительное внимание уделяется безопасности. Эллисон отметил, что киберзащита «просто недостаточно хороша». Не случайно заголовки СМИ пестрят сообщениями о нарушениях и утечках данных, причем это происходит даже в ведущих технологических компаниях и государственных организациях, ответственных за безопасность.

Сегодня Oracle предлагает предприятиям облака второго поколения Oracle Gen 2 Cloud с автономными возможностями, высоким уровнем безопасности и значительными преимуществами в производительности и стоимости.

«Цель разработки Oracle Gen 2 Cloud – это создание одной безопасной платформы для всех нагрузок. Легко сказать, но очень сложно сделать. Чтобы создать безопасное облако, потребовалась фундаментальная перестройка его структуры, – отметил Эллисон.

Кроме того, только Oracle Gen 2 Cloud разработано для автономной базы данных Oracle Autonomous Database.

Oracle Cloud нового поколения с новым оборудованием и новым программным обеспечением способно само идентифицировать и «ликвидировать» угрозы: «Угрозы не пройдут – автономные роботы найдут их и уничтожат». К особенностям новой архитектуры относится выделенная сеть компьютеров для управления облаком, защищающих периметр и зоны клиентов.

Данная архитектура использует для поиска и блокировки угроз механизмы ИИ и машинного обучения, а также способность автономной базы данных Oracle самостоятельно применять патчи прямо во время работы.

«Теперь мы добавили множество роботов для защиты всех аспектов облака», – сказал Эллисон.

Он выделил три основных преимущества Oracle Cloud второго поколения: новая облачная архитектура имеет встроенную защиту – от ядра инфраструктуры до границы облака, позволяет легко переносить рабочие нагрузки с площадки предприятия в облако, защищая инвестиции клиентов, а также предлагает «превосходную экономику» за счет автономных вычислений и выгодного соотношения цена/производительность.

Помимо безопасности в облаке второго поколения намного больше «самоуправляемости», чтобы снизить трудозатраты, «значительно лучше» стало соотношение цена/производительность.

«Если мы минимизируем человеческий труд, мы минимизируем человеческие ошибки, – сказал Эллисон. – Это огромное улучшение надежности систем и значительно меньшие затраты с точки зрения их обслуживания. Существует острая нехватка квалифицированных ИТ-специалистов, и хорошо, если мы устраним часть рутинной работы с базой данных, чтобы они могли использовать свои таланты для создания новых систем и анализа данных вместо того, чтобы следить за тем, чтобы база данных ежедневно резервировалась, планировать эти резервные копии и физически восстанавливать базу данных, если что-то случается».

Недавние отчеты независимых аналитических компаний подтверждают простоту использования автономной базы данных Oracle, ее высокую производительность и гибкость. Так, согласно Pique Solutions, база данных Oracle Autonomous Data Warehouse превзошла Amazon Redshift благодаря более низкой стоимости, более высокой производительности, сокращению затрат на управлениу/администрирование и снижению эксплуатационных расходов. WinterCorp рекомендует Oracle Autonomous Data Warehouse организациям, для которых приоритеты – простота, ускоренный выход на рынок и экономия средств.

Oracle упрощает использование автономной базы данных и помогает компаниям добиться большей отдачи от существующих инвестиций в ИТ. В рамках программы BYOL от Oracle клиенты могут использовать уже приобретенные лицензии на ПО для выполнения рабочих нагрузок в Oracle Cloud.

Облако нового поколения – это одна безопасная платформа с единой унифицированной архитектурой для автономной базы данных Autonomous Database – расширяемой платформы для разработки SaaS-приложений, выполнения корпоративных и облачных приложений. Gen 2 Public Cloud уже доступно и ожидается, что Gen 2 Cloud at Customer – облако Oracle второго поколения с полным стеком средств безопасности на площадке клиента – появится в 2019 г. Причем, как отметил Эллисон, перейти к работе с автономной базой данных в модели Oracle Cloud at Customer Gen 2 можно будет практически по нажатию кнопки.

«Наша цель всегда заключалась в том, чтобы при переходе от одного поколения вычислений к следующему защитить ваши инвестиции в данные и приложения. Просто взять и перенести их на платформу следующего поколение. И мы сделали это в Gen 2 Cloud», – сказал Эллисон.