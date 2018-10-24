Cisco представила решение SD-WAN и обновления для Cisco SDA и Cisco ACI

Cisco представила решение Cisco SD-WAN и обновления Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) и Cisco Software Defined Access (SDA) в рамках прошедшего 23 октября в Санкт-Петербурге мероприятия North-West Cisco Forum 2018, посвященного решениям в области интенционно-ориентированных сетей (Intent-Based Networks, IBN) и другим инновационным разработкам Cisco.

Центральной темой форума стала концепция интенционно-ориентированных сетей, в основе которых лежат прорывные разработки Cisco по созданию системы, способной предвидеть действия, нейтрализовать в зародыше угрозы безопасности, а также непрерывно совершенствоваться и обучаться. Такие сети обеспечивают существенно новый уровень автоматизации, повышая эффективность обслуживания, скорость внедрения инноваций и надежность работы. Все это крайне востребовано современным бизнесом, в чем можно было убедиться на примере представленных в ходе форума новинок в области IBN: Cisco SD-WAN, Cisco SDA и Cisco ACI.

«Россия и CHГ относятся к числу приоритетных рынков для Cisco, и 2018 финансовый год стал подтверждением тому, что наша долгосрочная стратегия развития в этом регионе себя оправдывает, – сказал Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ. – Положительная динамика стала возможной благодаря широкому портфелю лучших в отрасли продуктов для построения интеллектуальных и защищенных сетей, а также активному взаимодействию с органами государственной власти и коммерческими заказчиками в области цифровизации российской экономики. Еще одним важнейшим фактором спеха стала эффективная стратегия по работе с нашими пратнерами, число которых в России превышает 2200. Эффективное взаимодействие с ними позволило внедрить наши инновационные решения для максимального широкого круга заказчиков».

В ходе North-West Cisco Forum российской прессе было официально представлено решение Cisco SD-WAN, в котором применяются инновационные технологии интенционно-ориентированных сетей. Его особенностью является разделение уровней транспорта и контроля, что позволяет удаленным филиалам централизованно управлять транспортными сетями.

Внедрение Cisco SD-WAN позволит заказчикам существенно ускорить процесс подключения новых филиалов и снизить сопутствующие затраты, а также оптимизировать расходы на каналы от операторов связи. Данное решение дает возможность настраивать оконечные устройства в удаленных филиалах нажатием кнопки в центральном офисе. Еще одно ключевое отличие Cisco SD-WAN – высочайший уровень защищенности от киберугроз, который обеспечивается встроенными сегментацией, шифрованием, поддержкой логических топологий, сервисных точек, а также внешними средствами ИБ. В результате время обнаружения угроз в сети снижается в сотни раз, что минимизирует потенциальные убытки компаний от потерь данных и затраты на восстановление информации.

Кроме того, в ходе форума было представлено решение для кампуса Cisco SDA, ключевым элементом которого является DNA Center. Решение обеспечивает высокий уровень автоматизации в проводной и беспроводной сетях, существенно упрощая внедрение изменений в сеть и поиск неисправностей.

Согласно внутреннему исследованию Cisco, ИТ-службы клиентов более 80% трудозатрат направляют на эксплуатацию сетей, в основном на сбор и анализ информации, корреляцию данных. Это наиболее актуально для беспроводных подключений, ведь Wi-Fi сегодня является основным способом доступа в сеть, и это самая трудная область для поиска неисправностей. Cisco SDA отслеживает качество подключения и устраняет проблемы до того, как жалоба поступила в отдел техподдержки. Проще говоря, Cisco SDA предоставляет заказчикам максимально высокую надежность обслуживания сети, сокращает время решения проблем и, в конечном счете, позволяет перенаправить ресурсы ИТ-отделов с поддержания сети на стратегическое развитие инфраструктуры.

В ходе North-West Cisco Forum было представлено обновление решения Cisco ACI версии 4.0. Технология ACI была выпущена Cisco в 2014 году, и за прошедшие 4 года полностью поменяла представления рынка о том, как должна выглядить и управляться сеть в ЦОД. Основное преимущество решения: подход к конфигурации, основанный на намерениях пользователей и требований приложений, а также автоматизация всех рутинных операций. Все это позволяет компаниям существенно сокращать затраты на экплуатацию сети.

Среди новых возможностей системы, ставших доступными для российских заказчиков в версии 4.0, - функционал виртуального ЦОД (vPOD) и появление частично виртуализированных контроллеров ACImini. Виртуальный ЦОД позволяет заказчикам подключить к сетевой фабрике часть существующего ЦОД, построенную на оборудовании, отличном от линейки коммутаторов Nexus 9K. В результате заказчики получают возможность расширить состав систем, работающих под управлением ACI, без необходимости обновления оборудования. Частично виртуализированая фабрика ACImini позволяет снизить для заказчиков порог вхождения путем замены части физических серверов контролера ACI на виртуальные машины. В конечном счете, этот инновационный подход позволяет заказчикам максимально эффективно развивать свою ИТ-инфраструктуру, применять принципиально новые бизнес-модели и превосходить своих конкурентов.