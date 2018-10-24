AMD и Oracle создают облачные предложения на базе процессоров AMD Epyc

AMD на Oracle OpenWorld 2018 анонсировала появление первых инстансов Oracle Cloud Infrastructure на базе AMD Epyc. Oracle становится крупнейшим публичным облачным провайдером, предоставляющим доступ к Bare-Metal (без операционной системы) платформам на базе процессоров AMD Epyc.

Работающая на базе процессора AMD Epyc серия «E» обеспечивает непосредственный доступ к оборудованию. Конфигурация Standard «E2» уже доступна и является первым инстансом данного типа в рамках будущей серии сервисов. При цене аренды в $0,03/ядро в час, инстанс на базе AMD Epyc стоит на 66% меньше стоимости ядра в час, чем конкурентные предложения в среднем, а также является самым выгодным инстансом среди публичных облаков.

«Запустив инстансы на базе AMD, Oracle еще раз продемонстрировала, что мы стремимся предоставить наиболее ценные и производительные сервисы для наших заказчиков, - сказал Клэй Макьорк, старший вице-президент по разработке ПО в Oracle Cloud Infrastructure. – При пропускной способности свыше 269 Гб/сек, платформа AMD Epyc обеспечивает максимальную скорость работы памяти, опережая любые другие облачные инстансы. А учитывая повышенную производительность, эти ценовые преимущества помогут заказчикам получить максимум выгоды от своих ИТ-бюджетов при переходе в облако».

В дополнение к предложениям bare-metal вчера были также представлены виртуальные машины с одним, двумя, четырьмя и восемью ядрами. Новое предложение использует наличие максимального количества ядер на процессоре, высокую пропускную способность памяти, возможности ввода/вывода, а также расширенные средства безопасности процессоров AMD Epyc. Новое предложение идеально подходит для решения общих задач, а также поддерживает приложения Oracle applications.

«Мы рады тому, что Oracle добавила процессоры AMD Epyc к своим облачным предложениям. Процессоры Epyc предоставляют больше ядер, что обеспечивает увеличенную пропускную способность памяти и выдающийся уровень стабильности. Все это приводит к лучшим показателям TCO для облачных сред. Это превосходный вариант для заказчиков Oracle, которые запускают свои бизнес-приложения в облаке, - сказал Форрест Норрод, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения в области решений для ЦОД и интегрированных решений компании AMD. - Наша работа с Oracle демонстрирует, как уникальный дизайн процессоров Epyc обеспечивает пользователям облачных решений лучшее в своем классе соотношение цена/производительность».

Благодаря 64 ядрам на сервере и на 33% большему количеству каналов памяти, чем у совместимых инстансов архитектуры X86, сервис Standard E2 подходит для анализа данных, требуя больше ядер и более высокую пропускную способность памяти. В рамках экосистемы Hadoop, AMD сотрудничает со всеми ведущими провайдерами, включая Cloudera, Hortonworks, MapR и Transwarp. При полной загрузке в 10 ТБ Terasort инстанс на базе AMD показал 40% экономию на каждый экземпляр Terasort, по сравнению с другими инстансами архитектуры x86.

В сфере HPC увеличенная пропускная способность памяти инстансов с процессорами Epyc делает их подходящими для различных сценариев использования, включая моделирование погоды, вычислительную гидродинамику, симуляции и анализ краш-тестов в авиации и автомобилестроении, добыче нефти и газа. В ходе гидродинамической симуляции на 4 узлах с анализом 14 000 000 ячеек Fluent CFD для моделирования воздушного судна инстанс на базе процессора Epyc показал 30% сокращение стоимости вычислений одновременно с сокращением времени выполнения задачи.

Такие инстансы уже доступны через Oracle Cloud Infrastructure в некоторых регионах США (East-Ashburn), также они будут запущены в Лондоне к концу октября. Сервис будет доступен в других штатах США и в европейских регионах к концу года.