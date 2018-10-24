Amazon займется дистрибуцией первого криптосмартфона Finney

Sirin Labs заключила соглашение с онлайн-ритейлером Amazon о том, что первый в мире смартфон с возможностью совершения транзакций и хранения криптовалют Finney будет доступен для онлайн-заказов в Великобритании, Франции, Италии, Испании и Германии, а также о том, что эти страны будут служить в качестве дистрибьюторских центров для всего Европейского Союза.

Finney будет впервые представлен публике 28 ноября 2018 года на закрытой презентации в испанской Барселоне. Смартфон продемонстрируют амбассадор бренда аргентинский футболист Лионель Месси и основатели компании-разработчика Sirin Labs Кенес Ракишев и Моше Хогег. Продажи устройства стартуют 15 декабря 2018 года.

«Сотрудничество с Amazon – это огромный шаг вперед и свидетельство интереса к Finney не только потребителей, но и стратегических игроков рынка электронной коммерции. Это позволит осуществить максимально широкую дистрибуцию устройства в странах ЕС», отметил председатель совета директоров компании-разработчика Sirin Labs Кенес Ракишев.

Sirin Labs основана казахстанским предпринимателем Кенесом Ракишевым совместно с израильскими предпринимателями Моше Хогегом и Талем Кохеном. В прошлом году компания анонсировала запуск смартфона и персонального компьютера Finney. Эти устройства будут работать на собственной операционной системе, созданной Sirin Labs.

Операционная система смартфона позволяет поддерживать блокчейн-приложения, такие как криптовалютные кошельки и позволяет осуществлять безопасные транзакции. Finney станет первым и пока единственным смартфоном в мире, в котором возможно будет безопасно содержать криптовалюты.

В смартфоне будет внутренняя память 256 ГБ и 16-мегапиксельная камера. Безопасность гарантирует запатентованная технология Cold Storage Crypto Wallet – съёмный криптокошелёк, исключающий возможность взлома смартфона.