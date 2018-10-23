УЦСБ запустил серийное производство ПАК DATAPK для оперативного мониторинга АСУ ТП

Уральский центр систем безопасности запустил серийное производство программно-аппаратных комплексов DATAPK – сертифицированного ФСТЭК России решения, обеспечивающего оперативный мониторинг и контроль состояния защищенности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

DATAPK, созданный при использовании передовых технологий и на основе данных современных исследований в области безопасности АСУ ТП, в числе основных возможностей позволяет автоматизировать контроль реализаций требований приказов ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ» и №31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

«До этого времени продукт выпускался единичными партиями, но быстро зарекомендовал себя как надежное средство повышения уровня реальной кибербезопасности АСУ ТП. Спрос на ПАК DATAPK постоянно растет», – сказал Николай Домуховский, директор Департамента системной интеграции УЦСБ.

К настоящему времени суммарно выпущено более 100 программно-аппаратных комплексов DATAPK и темпы производства продолжают нарастать. Решение востребовано, в том числе, на предприятиях промышленности и топливно-энергетического комплекса.

DATAPK – сертифицированный программно-аппаратный комплекс (сертификат ФСТЭК России № 3731), обеспечивающий оперативный мониторинг и контроль состояния защищенности автоматизированных систем управления технологическими процессами с целью выявления предпосылок реализации угроз информационной безопасности и защиты АСУ ТП.