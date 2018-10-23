Представлено масштабное обновление системы управления грузоперевозками Traft-Online

Traft объявила о том, что отечественная система управления грузоперевозками Traft-Online в ходе очередного релиза получила принципиально новую модель анализа и визуализации картографических данных и инновационную систему интерпретации разноформатных потоков пакетных данных, получаемых с мобильных и аппаратных устройств телеметрии транспорта.

По словам руководителя проекта Traft-Online Игоря Александрова, главное нововведение касается принципа визуализации и мониторинга треков в интерфейсе заказчика и в мобильных приложениях системы.

Если раньше визуализация трека происходила путем наслаивания точек, которые в свою очередь определялись по GPS, то теперь в основе треков - многоуровневая система данных - данные со спутников, GPS и ГЛОНАСС метрики, данные мобильного интернета, вспомогательных система на борту грузовика (тахограф, предустановленные передатчики ГЛОНАСС для определения аварий и др.). Эти данные помогают еще более детализировано наблюдать за движением транспорта, точно понимать причины незапланированных остановок и анализировать поведение ТС в зоне со слабым сигналом спутников и мобильной связи.

Все потоки данных по каждой перевозке в режиме реального времени поступают на российские серверы Traft-Online разрозненными пакетами, а затем с помощью специально разработанного виртуального программного «адаптера» преобразуются в единый поток файлов универсального формата и выводятся в интерфейс системы в виде линий с направлениями движения.

«Разработка позволяет клиенту всегда четко понимать характер и направление движения грузовика, даже в местах повышенного скопления и наслоения точек, вызванных пересечением треков нескольких десяток и даже сотен треков, что в условиях крупного мегаполиса случается все чаще», - отметил Игорь Александров.

По словам эксперта, в системе теперь доступны новые фильтры, которые позволяют ранжировать треки по срочности, дате размещения и завершения заказа и анализировать карту треков грузовиков «сценарными слоями» - например, отдельно следить за утренними, дневными и вечерними погрузками, гибко следить за эффективностью каждого цикла перевозок в зависимости от времени погрузки, типа груза, вида транспортного средства.