Oppo планирует начать российские продажи смартфонов RX17 Pro и RX17 Neo

Oppo объявила о подготовке к запуску новой линейки камерофонов Oppo RX17 Pro и RX17 Neo на российском рынке. Смартфон RX17 Pro оценят те, для кого важны фотовозможности телефона, RX17 Neo предназначен для тех, кто хочет начать свое знакомство с R-серией.

Ночная съемка остается сложной задачей для камер большинства смартфонов. Но ночь – любимое время молодежи, и камера смартфона, предназначенного для молодых людей, должна уметь снимать в темное время суток.

Для этих целей Oppo разработала технологию четких снимков Oppo AI Ultra Clear, использующую такие инструменты, как сверхчеткий ночной режим и реконструкцию цветов на уровне пикселей. В сочетании с изменяемой апертурой новый смартфон позволит пользователям делать снимки при любом освещении.

Oppo RX17 Pro получил зарядку SuperVOOC, ранее использовавшуюся в Oppo Find X Lamborghini Edition. С ее помощью новинка может зарядиться на 40% всего за 10 минут. Технология Oppo SuperVOOC соблюдает высокие стандарты безопасности, что обеспечивает не только быструю зарядку, но и долговечность аккумулятора.

Внешний вид каждого смартфона в R-серии привлекает внимание благодаря своему уникальному дизайну. В свое время R5 стал самым тонким смартфоном, а R7 был представлен в цельнометаллическом корпусе в редких оттенках. В новой модели пользователи увидят яркие переливы цвета на корпусе смартфона, которые реализованы за счет преломления света в 3D стекле.