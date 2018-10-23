Group-IB и Академия Управления МВД заключили соглашение о партнерстве в сфере подготовки кадров

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, и Академия Управления МВД объявляют о сотрудничестве в сфере повышения профессионального уровня преподавателей и слушателей Академии, проведении совместных научных исследований по вопросам предотвращения, выявления и расследования киберпреступлений.

Соответствующее соглашение 23 октября 2018 г. подписали Андрей Конев, начальник Академии, и Илья Сачков, CEO и основатель компании Group-IB. Сотрудничество Group-IB и Академии будет заключаться в подготовке высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел, взаимном обмене учебными, методическими, научными, статистическими, аналитическими материалами, проведении совместных научных исследований, мастер-классов, реализации образовательных программ.

Взаимодействие Group-IB и Академии Управления МВД началось несколько лет назад — по приглашению руководства вуза сотрудники Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB читали лекции и проводили мастер-классы по цифровой криминалистике и исследованию вредоносного кода. Руководство Академии неоднократно принимало участие в международных конференциях Group-IB по кибербезопасности.

«Академия управления МВД России приобретает в лице компании Group- IB надежного партнера в сфере противодействия современным вызовам и угрозам в киберпространстве, — отметил Андрей Конев, начальник Академии. — Рассчитываем на долгосрочное и эффективное взаимодействие».

«Мы считаем, что необходимо кардинально менять подход к компьютерным преступлениям. Не стараться адаптировать старую систему под новую реальность, а создать принципиальную новую систему борьбы с компьютерными преступлениями, — отметил Илья Сачков, CEO и основатель Group-IB. — Военная наука гласит: чтобы правильно выстроить стратегию защиты, нужно знать, кто твой потенциальный враг. Информационная безопасность начинается со знаний. Именно поэтому мы уделяем такое большое внимание образовательной работе и сотрудничеству с ведущими российскими вузами».