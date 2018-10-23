«Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM

«Фогсофт» объявил о выходе новой версии системы управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM. В списке обновлений — новая подсистема регистрации и управления информацией об организации, позволяющая использовать одну учетную запись для всех подсистем SRM; автоматическая загрузка согласованных документов в SRM из системы документооборота.

Усовершенствована система управлением стандартными справочниками (НСИ), доработана мастер-система актуализации и нормализации сведений о контрагентах и номенклатуре.

В системе появился «Ситуационный центр управления», который позволяет руководителю в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры закупочной деятельности предприятия.

С помощью iTender SRM компании упростят привычные процессы, оптимизируют рутину и высвободят время сотрудников. Процессы корпоративных закупок станут прозрачней, что облегчит топ-менеджеру контроль этапов, проблемных точек и действий отдела закупок и связанных подразделений.