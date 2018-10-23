CloudPayments запустил новый сайт

CloudPayments запустил обновленный веб-сайт. Редизайн отражает развитие компании, широкие профессиональные возможности, подчеркивает миссию - «больше, чем сервис платежей».

Основная (светлая сторона) – современный сайт, где есть подробности о компании, ее продуктах, команде, где можно почитать отзывы партнеров, ознакомиться с документацией и подробной инструкцией по подключению и интеграции сервиса.

На альтернативную (темнкю сторону) сайта можно перейти кликнув на талисман компании – пса с сигарой.

«Редизайн сайта символизирует новую эру для бренда, - сказал сооснователь, генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. – За 4 года существования компании значительно выросла. Бренд вышел на новый этап развития – слияние с крупнейшим банковским игроком «Тинькофф Банком», новые рынки (CloudPayments Казахстан в этом году вышел в операционный ноль). Мы задумались о правильной визуализации. Вся наша история говорит, что мы яркие, дерзкие, мы рвем шаблоны - компания вышла на рынок в 2014 году, начав с революционных идей с точки зрения технологий и сервиса. Предложила рынку совершенно новый виджет без редиректа (без перехода на сторонний сайт), тем самым изменив ход истории отечественного интернет-эквайринга. Мы первые, кто сказали: «В нашей компании не будет call-центра! Наши сотрудники отвечают всегда: в любое время суток, без выходных, в социальных сетях и на почту, главное правило: «партнеру должно быть комфортно». Мы за оперативность, за прогрессивные технологии, индивидуальный подход и свободу выражения, за эмоцию. Мы настоящие! Поэтому новый сайт для нас – символ индивидуальности, свободы, бунт против зашоренности».

«До ребрендинга сайт CloudPayments был очень техническим – он больше походил на инструкцию к применению – в открытом доступе была размещена документация и вся информация по интеграции того или иного продукта. Аналогичного сайта с такой подробной технической документацией на рынке нет и по сей день. Поэтому при разработке новой версии нам стратегически важно было выстроить между нашими партнерами (так мы называем своих клиентов) и сайтом понятные отношения, при этом, не теряя технической информации. Для меня было важно, чтобы на сайте была понятная навигация. На мой взгляд – нам это удалось, - сказал Константин Ян, сооснователь, технический директор CloudPayments. - Нам всегда будет присущ дух цифрового стартапа, высокотехнологичность, а главным фокусом останется комфорт наших мерчантов и те высокие стандарты, по которым мы работаем».

Новый дизайн сайта CloudPayments создан Digital-студией Pinkman, в послужном списке которой ребрендинг таких компаний как Ингосстрах, МИЦ, Simple и других брендов.