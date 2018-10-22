Zyxel представила программно-определяемое решение Nebula Orchestrator

Zyxel Communications представила решение для программно-определяемых глобальных сетей Nebula SD-WAN, обеспечивающее предприятиям возможность построения недорогой высокопроизводительной WAN. Новинка поддерживает линейку межсетевых экранов Zyxel серии VPN и позволяет быстро решать большинство вопросов управления и мониторинга распределёнными сетями.

Nebula SD-WAN создано для унифицированного управления сетью. Ключевым компонентом решения является управляющий веб-портал Nebula Orchestrator. В сочетании с межсетевыми экранами Zyxel серии VPN значительно облегчает работу пользователей, избавляет от обрыва телефонных разговоров, обеспечивает стабильное безопасное соединение и централизованное управление.

«Если раньше большинство корпоративных сетей не выходили за пределы офиса компании, то сегодня они расширяются на дата-центры, сервис-провайдеров и облака, - отметил Инчен Лин (Inchen Lin), старший вице-президент (AVP) Zyxel по направлению SD-WAN Business Center. – Даже при использовании таких технологий, как MPLS, сети WAN не могут удовлетворить потребности современного бизнеса. Сегодня компаниям требуется WAN, работающая так же быстро и надежно, как локальная сеть. Nebula SD-WAN, поставляемое в пакете с гибкой конфигурацией и доступной ценой, решает эту задачу, обеспечивая практически мгновенное существенное повышение производительности и улучшение продуктивности всех пользователей сети».

Nebula SD-WAN решает многие проблемы функционирования распределенных сетей, с которыми сталкиваются компании, обладающие несколькими рабочими локациями, связанными друг с другом по сети интернет. Прежде всего оно увеличивает безопасность и скорость соединения. А с помощью оптимизации WAN и динамического выбора маршрута устраняет простои, предотвращает обрыв соединения при телефонных звонках и видеоконференциях, улучшает качество связи на площадках, где нет стабильного доступа к интернету.

Nebula Orchestrator работает с продуктами серии Zyxel VPN50/100/300, для которых поставляется пакет лицензий SD-WAN Pack License. В этот пакет включены функции zero-touch provisioning (автоматическая конфигурация) и AutoVPN, избавляющие от необходимости держать на каждой площадке своего ИТ-специалиста для обслуживания соединения WAN.

Другие основные преимущества решения: решение SD-WAN обеспечивает централизованное управление и интуитивно-понятный удобный интерфейс пользователя; Dynamic path улучшает качество сервиса, обеспечивая переключения на более быстрый канал при падении скорости передачи данных в основном канале; безопасность соединения улучшается за счет использования VPN, межсетевых экранов, обнаружения и предотвращения подозрительного поведения, функций App Patrol, Geo Enforcer и фильтрации контента; анализ трафика обеспечивает комплексный обзор действий пользователей с сегментацией по приложениям, web-сайтам и другим критериям для определения приоритетов безопасности и принятия решений; с помощью NebulaFlex пользователи могут легко переключаться между автономным режимом работы и режимом работы под управлением Orchestrator.

Компании могут обновлять свой SD-WAN Pack после истечения срока действия лицензии SD-WAN Pack License, входящей в комплект поставки. Если компании нужно только управление с помощью Orchestrator без использования расширенных функций SD-WAN, то она может вернуться к пакету лицензий Management Pack License. Этот пакет использует Nebula Orchestrator для обеспечения zero-touch provisioning, VPN, межсетевого экрана и других функций, но не поддерживает часть функций SD-WAN и другие функции, например, App Patrol и фильтрацию контента.

Nebula Orchestrator и SD-WAN Pack License будут доступны в России с 22 октября 2018 года.