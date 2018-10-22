Schneider Electric представил решения для информационного моделирования систем электроснабжений зданий

Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, анонсировал запуск специального программного продукта, который позволит разработать и выпустить проект по электроснабжению в BIM – BIM Electrical Design 1.0.

«Использование BIM-технологий в проектировании крупных инфраструктурных объектов до 60% снижает ошибки и неточности в проектной документации, которые могут оказаться критичными для строительства и эксплуатации здания, – отметил в своем выступлении Дмитрий Бибик, директор департамента по работе с проектными институтами Schneider Electric. – На этапе строительства это позволяет снизить издержки до 30% и ускорить сроки на 22%, а также существенно сократить количество юридических претензий. Неслучайно в России более 50% лидирующих проектных организаций уже перешли на информационное моделирование, а лидеры промышленного и инфраструктурного секторов – "Росатом", "Уралкалий", "Лукойл", "Сибур",«ГК "ПИК", РЖД и другие – уже активно развивают и внедряют BIM- технологии».

На пленарной встрече представители Schneider Electric и Autodesk осветили преимущества использования BIM-технологий совместно с платформой EcoStruxure от Schneider Electric. Эффективность применения эксплуатационной модели здания для обеспечения оптимизации электроснабжения и повышения производительности эксперты Schneider Electric проиллюстрировали на примере успешного проекта компании для медицинского центра «Грандмедика» в городе Кемерово. Интеграция эксплуатационной модели здания медцентра с системой управления зданием StruxureWare Building Operation (SBO) Schneider Electric позволила осуществлять переход из одной системы в другую и обратно, предоставить операторам систем управления зданием доступ ко всей технической документации, хранящейся в эксплуатационной модели, а также выгружать из SBO отчеты и аналитику по работе оборудования и аварийным ситуациям.