«Росэлектроника» в полтора раза увеличит выпуск датчиков загазованности для «умного дома» и «безопасного города»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» сообщил о планах увеличить выпуск датчиков загазованности для ЖКХ, промышленности и транспорта к концу 2018 г. в полтора раза по сравнению с 2017 г. В настоящее время уже произведено и успешно эксплуатируется около 1 млн приборов.

Производитель аппаратуры НПП «Алмаз» – один из лидеров отечественного рынка датчиков горючих газов. Интегрированные в систему «умный дом» датчики обеспечивают моментальную локализацию утечки газа и его селективное отключение в квартире, подъезде или доме. Сигнал с датчиков в реальном времени поступает владельцу квартиры, управляющей компании и диспетчерам аварийных служб. Предприятием также разработаны сигнализаторы, которые могут быть встроены в систему «безопасный город» по беспроводным каналам связи Wi-Fi, ZigBee или по проводам Ethernet.

«При производстве наших сигнализаторов используются те же стандарты, что и при изготовлении продукции оборонного назначения – это гарантирует необходимое качество и надежность, – сказали в "Росэлектронике". – Уникальной особенностью газосигнализаторов НПП "Алмаз" являются сенсоры, изготавливаемые на базе СВЧ-технологий катодного производства, а также схематические решения, позволяющие практически исключить деградацию параметров аппаратуры в течение срока эксплуатации».

НПП «Алмаз» ежегодно наращивает выпуск датчиков и систем контроля загазованности. В 2017 г. выпуск датчиков загазованности вырос по сравнению с 2016 г. в 1,6 раза. Предприятие осуществляет полное сопровождение объектов, на которых установлено оборудование, начиная с этапа проектирования и заканчивая гарантийным и постгарантийным обслуживанием.