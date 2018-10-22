Москвичи смогут бесплатно проверить работу компьютера по интернету

«Чудо техники», городской онлайн-сервис по обслуживанию и ремонту цифровых устройств, при поддержке «Лаборатории Касперского» запустил новую услугу: «Диагностика за спасибо». Сервис позволит жителям столицы бесплатно проверить работу своего компьютера по интернету. Акция действует с 19 октября до 6 ноября 2018 г.

Услуга «Диагностика за спасибо» позволит удаленно проверить компьютер на наличие вирусов, выявить подозрительные программы и ошибки системы, найти причину медленной работы компьютера или его перегревания, провести диагностику системы безопасности. Пользователь также сможет получить рекомендации по улучшению системы и ремонту.

Услуга «Диагностика за спасибо» оказывается удаленно специалистами «Чудо техники» с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00. Для этого необходимо иметь устойчивое соединение с интернетом и операционную систему Microsoft Windows XP/Vista/7 и выше. Воспользоваться бесплатной услугой можно один раз.

Для получения бесплатной услуги необходимо оформить сертификат «Диагностика за спасибо» на сайте проекта «Чудо техники». После проведенной диагностики пользователь может сказать «спасибо» на сайте «Чудо техники» и оставить отзыв.

«Услуга удаленной компьютерной поддержки пользуется все большей популярностью среди москвичей. С помощью акции "Диагностика за спасибо" мы хотим показать жителям столицы, как удобно получать компьютерную помощь удаленно, по интернету. Услуга позволит получить качественный сервис и точно узнать, в каком состоянии находится компьютер, не выходя из дома. Мы гарантируем сохранность персональных данных и конфиденциальности информации, в среднем проводим диагностику за 20 минут. Специалисты проекта могут объяснить сложные вещи простым и понятным языком, что делает получение услуги максимально комфортным», – отметил руководитель проекта «Чудо техники» Иван Бутурлин.