«КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR

«Серчинформ» сообщил о появлении в DLP-системе «КИБ Серчинформ» возможности сканирования облачных хранилищ: «Яндекс.Диск», Dropbox и других. Теперь на соответствие политикам безопасности клиенты проверяют не только документы, которые загружаются или скачиваются сотрудниками из корпоративной инфраструктуры, но и все данные, хранящиеся на этих дисках.

Обновление значительно расширяет возможности контроля данных в покое, что позволяет компаниям соблюдать ключевые требования GDPR, постепенно набирающие актуальность и на российском рынке.

«КИБ Серчинформ» уже полноценно защищает информационные потоки и хорошо контролирует данные в движении, и поэтому сейчас мы активно развиваем возможности продукта в области обработки данных в покое, хранящихся внутри компании или на третьих серверах, принадлежащих ей», – сказал Алексей Парфентьев, ведущий аналитик «Серчинформ».

Таким образом, обновление хорошо дополняет существовавший ранее функционал DLP-системы по контролю облаков. Из других важных обновлений «КИБ Серчинформ» 2018 г. – блокировка отправки исходящей корпоративной почты по протоколу MAPI, а также HTTP на уровне агента, появление веб-консоли (позволяет быстро проанализировать текущую ситуацию безопасности даже удаленно посредством браузера). Кроме того, реализован перехват веб-версий Whatsapp, Telegram и сервиса Slack.com.