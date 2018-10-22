Huawei и Microsoft представили All-Flash Azure Stack для гибридных облачных сервисов

Huawei и Microsoft в ходе конференции HUAWEI CONNECT 2018 представили решение Azure Stack типа all-flash, помогающее ускорить работу гибридных облачных сервисов и повысить достоверность данных, обеспечивая высочайшее качество обслуживания.

Помимо программного обеспечения Microsoft Azure Stack, решение включает сервер корпоративного уровня FusionServer 2288H V5, твердотельный накопитель ES3000 V5 NVMe, коммутатор CloudEngine 6865 (CE6865, разработанный для сетей центров обработки данных применительно к облачным вычислениям) и управляющее программное обеспечение eSight.

Сервис-ориентированный сервер 2288H V5 может работать с 24 твердотельными накопителями Huawei ES3000 V5 NVMe. Конфигурация all-flash NVMe SSD обеспечивает значительно более высокие показатели I/O и пропускной способности для считывания и записи данных (read/write bandwidth) по сравнению с гибридной конфигурацией SSD-HDD или конфигурацией all-HDD. Твердотельный накопитель ES3000 V5 NVMe включает SSD-контроллер нового поколения Huawei HiSilicon Hi1812E ASIC и поддерживает порты NVMe PCIe 3.0 и SAS 3.0. Предельно низкое значение задержки 14 мс, пропускная способность при считывании до 3,5 ГБ/с и пропускная способность при записи до 3,2 ГБ/с, и 825 тыс. и 300 тыс. операций ввода-вывода гарантируют высочайшее качество обслуживания.

Отдельного внимания заслуживает такой компонент, как Huawei CE6865, высокопроизводительный 25GE коммутатор нового поколения с высокой плотностью и низким значением задержки, разработанный для центров обработки данных. Коммутатор CE6865 характеризуется самой высокой плотностью портов в отрасли – 48 портов 25GE в форм-факторе 1U. Он поддерживает функцию переадресации L2/L3 3200 Мб/с и до восьми высокопроизводительных восходящих портов 100GE. За счет функционала ЦОД коммутатор CE6865 обеспечивает гибкое взаимодействие при создании неблокирующих сетевых платформ, тем самым отвечая требованиям для центров обработки данных в эпоху облачных технологий.

Решение также включает диспетчер сети Huawei eSight для эффективного и унифицированного управления серверами и коммутаторами. Диспетчер сети eSight использует технологию управления диагностикой неисправностей (DFM), разработанную Huawei для интеллектуального и автоматизированного диагностирования и анализа сбоев ЦП, а также памяти и карты PCIe, что повышает общую эффективность эксплуатации и управления.

«Microsoft, как и Huawei – это технологическая клиент-ориентированная компания-новатор, важнейший партнер Huawei. Совместный запуск решения all-flash Azure Stack – это еще одно свидетельство того, насколько прочны наши отношения. Благодаря серверам Huawei с новейшими твердотельными накопителями Huawei ES3000 V5 NVMe решение создает идеальную платформу для гибридных облачных сервисов, обеспечивая быстрое и бесперебойное обслуживание, - отметил Кеннет Чжан (Kenneth Zhang), генеральный директор направления Huawei IT Server Solutions. – Huawei продолжит разрабатывать новые технологии и сотрудничать с отраслевыми партнерами, чтобы предоставить клиентам высокопроизводительные, гибкие и надежные гибридные облачные решения».

«Мы очень рады представить вместе с Huawei высокопроизводительную интегрированную систему Azure Stack, при этом мы считаем, что это ведущее гибридное облачное решение поможет нашим клиентам открыть для себя новые возможности цифровой трансформации», – сказал Адам Ови (Adam Owee), генеральный директор OEM, Microsoft Greater China Region.