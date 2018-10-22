«Диасофт» планирует увеличить штат пермского филиала вдвое

«Диасофт» сообщил о том, что может уже в ближайшие пару месяцев увеличить штат своего пермского филиала вдвое. Одна из причин масштабирования компании «Диасофт» в регионах – быстрорастущий рынок разработки программного обеспечения. Планируется, что в начале 2019 г. в пермском офисе будут работать не менее 150 сотрудников.

«Мы предлагаем нашим сотрудникам на пермской площадке московские условия трудоустройства. Если вы хорошо работаете – вы не ограничены ничем и можете развиваться дальше, получать зарплату выше рыночной», – отметил руководитель филиала компании «Диасофт» в Перми Владимир Степанов.

«Диасофт» приглашает к сотрудничеству не только опытных ИТ-специалистов, но и выпускников вузов, инженеров и программистов. Основные направления, выбранные «Диасофт» для работы в Прикамье, – финансовые рынки, страхование, управленческая отчетность. Прежде всего компания заинтересована в программистах, инженерах внедрения, тестировщиках и аналитиках.

«Сотрудники пермского филиала так же, как и их коллеги из Москвы, Ярославля, Чебоксар и Новосибирска смогут участвовать в крупных проектах компании. Сейчас одним из наших ключевых проектов является подготовка банков к массовому переходу на МСФО (IFRS) 9. Это масштабные законодательные изменения в области учета и отчетности, поэтому перед специалистами "Диасофт" открываются реальные перспективы поучаствовать в реализации сложных и интересных проектов», – сказал Виктор Русалеев, исполнительный директор бизнес-направления «Финансовые рынки» компании «Диасофт».

В компании не скрывают – попасть в команду одного из крупнейших российских разработчиков ИТ-решений будет не так просто, но попробовать себя дадут каждому. У пермского филиала «Диасофт» уже есть опыт быстрого обучения и развития молодых специалистов.

«Диасофт» – российский разработчик программного обеспечения и поставщик ИТ-решений для финансового сектора, признанный мировыми экспертами (Gartner, IDC, BIAN и др.). Компания широко известна на финансовом рынке, ее продукты установлены и успешно функционируют в крупнейших финансовых институтах, включая банки из числа топ-5. В 2016 г. решения компании включены в реестр российского программного обеспечения. На днях компания вошла в топ-100 крупнейших мировых поставщиков финансовых технологий по версии IDC FinTech 2018. Одна из дочерних компаний в группе является резидентом ИТ-кластера «Сколково».