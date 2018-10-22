Acer объявила о росте консолидированной выручки на 7,8%

Acer опубликовала информацию о консолидированной выручке за третий квартал 2018 г., которая достигла 65,33 млрд тайваньских долларов. Это на 7,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года и на 11,7% выше консолидированной выручки за второй квартал 2018 г. Также компания сообщила, что выручка за сентябрь составила 22,92 млрд тайваньских долларов, это на 2,5% выше августовского показателя и на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Игровые продукты Acer и линейка Chromebook внесли наибольший вклад в динамику достигнутых компанией результатов. По сравнению с прошлогодним периодом «январь-сентябрь» выручка от продаж игровой линейки выросла на 93%, а с третьим кварталом 2017 г. — на 74%. Для продуктов Chromebook этот рост составил 30% за период «январь-сентябрь» и 49%, соответственно.

В целом в третьем квартале 2018 г. выручка Acer выросла во всех регионах, включая Северную и Южную Америку, EMEA и Азиатско-Тихоокеанский. При этом за период с января по сентябрь особенно выросли продажи в России, США и Юго-Восточной Азии.