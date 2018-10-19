На форуме «Дело за малым» обозначили пути развития цифровой экономики в регионах

18-19 октября в Краснодаре при поддержке АНО «Цифровая экономика» проходит бизнес-форум, посвященный вопросам цифровой трансформации малого и среднего бизнеса «Дело за малым».

Пленарное заседание форума открыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с участием представителей региональной власти и бизнеса. Глава региона выразил готовность к эффективному диалогу для ускорения развития цифровой экономики в крае.

Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин рассказал о роли и задачах АНО «Цифровая экономика», о шести направлениях нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и подчеркнул, что в настоящее время важно, прежде всего, на региональном уровне сконцентрироваться не только на реализации на своей территории базовых и отраслевых федеральных проектов, но и на прикладных вопросах цифровой трансформации реального сектора экономики в приоритетных отраслях экономики, конкретных предприятий и организации, прежде всего, субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Процесс цифровой трансформации сам по себе является достаточно сложным, требующим системности, соответствующих знаний и технологий, как следствие, затрат. При этом важно выстроить эффективную систему господдержки, которую возможно сформировать только в тесном диалоге органов власти, бизнеса и науки, который должен быть организован, прежде всего, на региональном уровне», - сказал Александр Зорин.