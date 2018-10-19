Fortinet вновь лидер Gartner Magic Quadrant по корпоративным межсетевым экранам

Fortinet, мировой разработчик широкомасштабных, интегрированных и автоматизированных систем информационной безопасности, объявила, что вновь была удостоена звания «Лидер» по результатам исследования Gartner Magic Quadrant, посвященного корпоративным межсетевым экранам. Согласно отчету 2018 г., компания Fortinet получила положительные оценки как по критерию «Полнота видения», так и по критерию «Способность реализации».

В Fortinet отметили, что признание достижений компании выделяет инновационную концепцию компании — Fortinet Security Fabric.

Джон Мэддисон (John Maddison), первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet, отметил: «Компания Fortinet рада снова стать лидером в области разработки корпоративных межсетевых экранов по результатам исследования Gartner Magic Quadrant. Более 900 наших клиентов нашли время, чтобы написать отзывы для Gartner Peer Insights, и мы выражаем им особую благодарность. Мы полагаем, что это признание от Gartner подтверждает значимость наших усилий по разработке наиболее широкомасштабной, мощной и автоматизированной системы защиты от всевозможных угроз для корпоративных клиентов».

Будучи основой Fortinet Security Fabric, корпоративный межсетевой экран FortiGate — это единственное решение, обеспечивающее комплексную, интегрированную и автоматизированную архитектуру безопасности для сетей любого масштаба.

Пользователи корпоративного межсетевого экрана FortiGate оставили для рейтинга Gartner Peer Insights 990 отзывов (508 из них содержали наивысшие оценки) — это наибольшее число отзывов, предоставленное пользователями рынка корпоративных межсетевых экранов на 6 октября 2018 г.

Компания Fortinet также была удостоена премии 2018 Gartner Peer Insights: лучший корпоративный межсетевой экран по версии потребителей.

Компания Fortinet всегда критически относилась к традиционным концепциям сетевой безопасности, концентрируясь на реализации комплексного подхода, который позволял бы организациям применять единую интегрированную систему для всей распределенной сети. Центральное положение в Fortinet Security Fabric занимают корпоративные межсетевые экраны Fortinet FortiGate, разработанные в целях согласования и автоматизации реагирования на угрозы в рамках многоуровневой инфраструктуры. Кроме того, они оснащены современными функциями межсетевых экранов следующего поколения Next-Generation Firewall (NGFW).

Предлагая инновационное решение, FortiGate обеспечивает наивысший уровень производительности SSL-сертификатов в отрасли и поддерживает обязательное шифрование передачи данных для безопасного доступа к облачной среде. Кроме того, компания Fortinet является одним из немногих поставщиков, предлагающих комплексную систему защиты сети организации на различных уровнях: SD-WAN, внутренней сегментации, шлюза Secure Web Gateway и среды NOC/SOC.

Ключевым элементом Fortinet Security Fabric является универсальная операционная система Fortinet FortiOS, которая обеспечивает упрощенный контроль при широкой вариативности решений. Fortinet также разработала самые высокопроизводительные процессоры системы безопасности в отрасли, интегрировала передовые механизмы «песочницы» в архитектуру межсетевых экранов следующего поколения Next-Generation Firewall (NGFW), создала коннекторы системы безопасности Security Fabric, которые автоматически обеспечивают глубокую интеграцию со сторонними средствами обеспечения безопасности, а также сформировала самую большую инфраструктуру защиты от интеллектуальных угроз на планете, использующую наиболее продвинутые технологии искусственного интеллекта.

Такое сочетание инноваций позволит ИТ-подразделениям организаций осуществлять централизованное управление и контроль за механизмами управления, сопоставлять данные об угрозах, идентифицировать известные и неизвестные уязвимости и угрозы, а также автоматически предоставлять интегрированный и скоординированный ответ на атаки в режиме реального времени независимо от места возникновения. Такое сочетание инноваций уникальным образом позволит ИТ-подразделениям организаций осуществлять централизованное управление и контроль за механизмами управления, сопоставлять данные об угрозах, идентифицировать известные и неизвестные уязвимости и угрозы, а также автоматически предоставлять интегрированный и скоординированный ответ на атаки в режиме реального времени независимо от того, в каком месте расширенной сети организации они возникли.