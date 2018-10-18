«Ростех» и Правительство Алтайского края будут совместно развивать цифровую экономику в регионе

«Ростех» будет содействовать Алтайскому краю в развитии цифровой экономики и внедрении технологий «умного города». Соглашение об этом подписали сегодня в ходе рабочей встречи губернатор края Виктор Томенко и индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

Власти региона совместно с госкорпорацией разработают новые подходы к цифровизации экономики Алтайского края. Планируется, что изменения затронут сферы промышленного производства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма, государственного и муниципального управления. В партнерских проектах будут задействованы организации радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» – «Швабе», «Автоматика», «Росэлектроника», Национальный центр информатизации (НЦИ).

Корпорация готова предложить региону содействие в реализации проектов «Безопасный город», «Умный город», «Умная школа», «Умная энергетика», а также проектов по цифровизации региональной системы здравоохранения.

Стороны также изучат возможности совместной работы в рамках действующих в Алтайском крае территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В частности, обсуждается потенциал для расширения сотрудничества сторон в области производства радиоэлектроники и ИТ.

«Ростех» интересен нам как потенциальный инвестор в ТОСЭР. Государственная корпорация является разработчиком аппаратно-программных комплексов "Умный город" и "Безопасный город", необходимых для управления городской и региональной средой. Также мы рассчитываем на сотрудничество Алтайского государственного технического университета с корпоративным университетом "Ростеха" для подготовки современных кадров», – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Среди возможных направлений сотрудничества - внедрение «интеллектуального» энергосетевого оборудования, передовых систем мониторинга, энергоэффективного наружного освещения, «умной» светофорной техники. В регионе также может быть создан современный ситуационный центр, собирающий всю актуальную информацию с мест в режиме онлайн.

«Ростех» имеет большой практический опыт внедрения цифровых технологий в городскую среду. Аналогичные проекты мы реализуем в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Бурятии, Иркутской и Ярославской областях. Наши решения на 80% снижают аварийность, на 15% повышают пропускную способность дорог, сокращают до 50% энергозатраты на уличное освещение, значительно улучшают уровень общественной безопасности. В целом они повышают эффективность управления городскими хозяйствами и уровень комфорта жизни местного населения», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

Для координации сотрудничества и взаимодействия Алтайского края и госкорпорации будет создан проектный офис на базе Национального центра информатизации (входит в «Ростех»).