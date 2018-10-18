Российско-Белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года

Представители Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций RBF Ventures в рамках форума «Открытые инновации» анонсировали планы по инвестированию новых проектов и привлечению в капитал фонда коммерческих соинвесторов.

В рамках формирования пайплайна фонда RBF Ventures первичную оценку уже прошли более 150 стартапов. Из этого числа отобран и детально проработан ряд наиболее перспективных проектов, уже идет структурирование сделок. Об этом рассказал на форуме управляющий партнер Российско-Белорусского венчурного фонда со стороны Республики Беларусь Дмитрий Калинин.

По словам Дмитрия Калинина, RBF Ventures становится ключевым участником белорусского венчурного рынка. «По нашим оценкам, не более 5% белорусских стартапов готовы сейчас привлечь венчурное финансирование. Мы намерены поддержать рынок. На сегодняшний день Фонд ориентирован на предоставление белорусскому венчурному рынку наиболее удобных и востребованных инвестиций – от 500 тысяч до 2 млн долларов США», – сказал Калинин.

«Экономика России и Беларуси тесно связаны, поэтому РВК несомненно интересна совместная деятельность, –считает управляющий партнер RBF Ventures, член правления РВК Михаил Федотов. – У нас позитивные прогнозы касательно развития двухстороннего сотрудничества, мы планируем увеличить размер фонда – не только за счет государственных участников, но и частных инвесторов. В ближайшее время фонд анонсирует новые сделки. Очень важно, что этот проект стал не просто политической инициативой, но реально работающим коммерческим институтом, направленным на получение прибыли».

«Получить финансирование фонда могут стартапы двух стран на посевной стадии и стадии роста, - добавил старший инвестиционный директор RBF Ventures Антон Васильев.- Условия получения финансирования – регистрация компании на территории РФ или Республики Беларусь. Отраслевой фокус фонда – IT-сфера в широком смысле, включая сегменты Adtech, AgTech, EdTech, MedTech». По его словам, RBF Ventures предоставляет инвестиции в размере 25 млн рублей проектам на ранних стадиях и до 140 млн. рублей компаниям, находящимся на стадии роста. Процесс принятия решения максимально прозрачен и оперативен. После первичного анализа за 1-2 месяца готовятся условия сделки и due diligence. Закрытие осуществляется в среднем за 2-4 месяца.

На форуме белорусская сторона также представила Парк высоких технологий, предоставляющий резидентам уникальный налоговый режим. Участники дискуссии пригласили российские стартапы, работающие на территории Беларуси, стать резидентами этого технопарка. «Помимо налоговых льгот он предоставляет резидентам особые правовые условия. Мы провели исследование, чтобы выяснить, как увеличить количество успешных сделок на рынке. В течение двух лет опросили 500 рыночных игроков и выяснили, что в 70% случаев сделки формировались по английскому, американскому или кипрскому праву. То есть стартапам гораздо удобнее пользоваться иностранной юрисдикцией. Поэтому мы приняли решение о формировании белорусского национального права по венчурным сделкам с упором на инструменты английских институтов. В декабре 2017 принят декрет президента о развитии цифровой экономики, куда вошли нормы английского права. Сейчас мы видим, что это успешно работает, появились четкие и работающие паттерны», – рассказал один из ключевых разработчиков Декрета Президента №8 «О развитии цифровой экономики», управляющий белорусской юридической компанией Alennikov & Partners Денис Аленников.

Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций RBF Ventures создан в декабре 2016 года. Его размер составляет 1,4 млрд рублей. Инвесторами фонда выступили Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК, которые на первом этапе инвестировали в размере 50%, 49% и 1% соответственно. Управляющими партнерами фонда выступают Инфрафонд РВК и Белорусский инновационный фонд.