«М.Видео-Эльдорадо» показала двузначный рост продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (входит в группу «Самфар» Михаила Гуцериева) сообщила объединенные неаудированные показатели чистых продаж и продаж сопоставимых магазинов (like-for-like), а также результаты развития сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» за третий квартал и девять месяцев, окончившиеся 30 сентября 2018 года.

Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 16,0% год-к-году до 105,8 млрд рублей (с НДС). Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по Группе показали рост на 11,8%. Совокупные продажи через интернет увеличились на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18,8 млрд рублей (с НДС).

Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 16,0% до 281,1 млрд рублей (с НДС) Продажи сопоставимых магазинов (LFL) Группы увеличились на 13,0%. Интернет-продажи объединённой компании выросли на 34,2% по сравнению с девятью месяцами 2017 года до 51,1 млрд рублей (с НДС). Доля онлайн в общих продажах Группы достигла 18,2%. Доля самовывоза в интернет-продажах Группы составила 74%

Продажи группы в третьем квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16,0% до 105,8 млрд рублей (с НДС), за девять месяцев 2018 года продажи составили 281,1 млрд рублей (с НДС).

Продажи сети «М.Видео» в третьем квартале 2018 года показали уверенный рост на 19,6% к аналогичному периоду прошлого года и достигли 70,4 млрд рублей (с НДС). Продажи «Эльдорадо» выросли на 9,4% год-к-году до 35,5 млрд рублей (с НДС) в третьем квартале 2018 г. Обе сети показали двузначные темпы роста продаж сопоставимых магазинов (LFL) и положительную динамику интернет-продаж.

Продажи LFL по Группе выросли на 11,8% в третьем квартале 2018 года за счёт роста покупок в более высоких ценовых сегментах и как следствие – увеличения среднего чека. В третьем квартале продажи LFL «М.Видео» увеличились на 12,3%, в то время как рост LFL продаж «Эльдорадо» составил 11,0%.

В третьем квартале 2018 года интернет-продажи «М.Видео» (заказы онлайн с доставкой на дом и самовывоз из магазинов) увеличились на 38,1% по сравнению с июлем-сентябрём 2017 года благодаря росту числа транзакций и среднего чека. Интернет-продажи «Эльдорадо» выросли на 5,7% год-к-году в третьем квартале 2018 года во многом благодаря росту продаж цифровых категорий.

«М.Видео» и «Эльдорадо» после объединения в апреле 2018 года второй квартал подряд показывают двузначный рост продаж как результат долгосрочной эффективной бизнес-стратегии. Высокая динамика продаж сопоставимых магазинов обеих сетей говорит о том, что оба бренда хорошо работают с выбором ассортимента, промо и мотивацией персонала, успешно конкурируя на рынке, — отметил президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован. — В целом, рынок бытовой техники и электроники во втором полугодии 2018 года замедлился по сравнению с началом года – сказываются и макроэкономические факторы, и высокие темпы роста осени-зимы 2017 года».

«Онлайн-продажи «М.Видео» и «Эльдорадо» по итогам девяти месяцев 2018 года достигли примерно пятой части от общего объёма продаж, годом ранее она составляла только 15,7%. С развитием кросс-платформенных решений, таких как удобный клиентский сервис в магазинах с помощью планшетов у продавцов или онлайн-кредитование, место завершения покупки становится менее значимой для ритейлера, важен комфорт покупателя и общий рост продаж. Ключевым для обоих брендов также остаётся рынок цифровой техники. «Эльдорадо» в рамках своих магазинов до конца года откроет 100 выделенных digital-зон, «М.Видео» планирует открыть ещё пять отдельно стоящих магазинов под брендом m_mobile. Кроме того, Группа до конца года может открыть ещё порядка 30 новых магазинов стандартного формата, не включая ребрендированные «МедиаМаркт», что позволит нам во всеоружии встретить высокий сезон», — отметил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес.

В третьем квартале 2018 года «М.Видео» открыла восемь новых магазинов и один m_mobile, «Эльдорадо» открыла пять, а общее число магазинов Группы достигло 854 на 30 сентября 2018 года.