«Лаборатория Касперского» выпустила новое приложение Kaspersky Web Traffic Security. Оно стало компонентом продукта Kaspersky Security для интернет-шлюзов, пришедшим на смену Антивирусу Касперского для Proxy Server. Решение призвано защищать компании от всех видов кибератак, повышать производительность труда за счет управления доступом к внешним ресурсам и снижать накладные расходы на ИТ-поддержку.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2017 г. практически треть пользователей, включая корпоративных, подверглась кибератакам. При этом потенциально опасные действия сотрудников остаются проблемой для 50% компаний. Чтобы решить вопрос человеческого фактора, бизнесу необходимо не только проводить обучение персонала и внедрять строгие политики информационной безопасности, но и совершенствовать защиту конечных точек и периметра сети. Решение Kaspersky Web Traffic Security значительно снижает риск возникновения киберинцидентов: оно обрабатывает веб-трафик, проходящий через прокси-сервер, блокируя все, что потенциально опасно с точки зрения корпоративной политики.

Новое приложение «Лаборатории Касперского» имеет антивирусный движок – многоуровневую систему защиты на базе машинного обучения. Также Kaspersky Web Traffic Security использует специализированные эвристические алгоритмы для блокировки вредоносных и фишинговых сайтов. А функция веб-контроля позволяет ограничить доступ сотрудников к определенным категориям онлайн-ресурсов, чтобы снизить риски и обеспечить бесперебойную работу.

Для еще более высокой скорости обнаружения киберугроз Kaspersky Web Traffic Security проводит репутационный анализ файлов, ссылок и IP-адресов, используя как данные облачного сервиса Kaspersky Security Network, так и локальные базы.

«Социальная инженерия – это одна из ключевых техник, используемых злоумышленниками для проникновения внутрь периметра компаний. Приложение Kaspersky Web Traffic Security существенно снижает риски возникновения киберинцидентов и снимает значительную нагрузку со специалистов ИТ-поддержки, которым постоянно приходится решать проблемы, возникающие в результате некорректных действий сотрудников в интернете. Наш новый продукт призван помочь бизнесу противостоять угрозам, применяя технологии следующего поколения», – сказал Дмитрий Алешин, руководитель департамента продуктового маркетинга «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Web Traffic Security предоставляет компаниям защиту от киберугроз и расширенные возможности управления: гибкая и простая система управления безопасностью всех систем с поддержкой ICAP (включая прокси-серверы и хранилища) посредством единого веб-интерфейса; интеграция с существующими системами управления данными и инцидентами безопасности (SIEM); там, где применяется контроль трафика (перехват SSL (SSL-bumping) или контроль корпоративного трафика (corporate traffic surveillance)), после настройки корпоративного прокси-сервера Kaspersky Web Traffic Security может контролировать зашифрованный SSL-трафик и анализировать объекты (такие как объекты веб-трафика HTTPS), проходящие через защищенный канал; специальный режим для поставщиков ИТ-услуг и компаний с распредленной структурой, который позволяет назначать особые области для различных подразделений или компаний-клиентов и управлять ими отдельно с использованием требуемой комбинации «глобальных» и «локальных» политик.