«Лаборатория Касперского» экономит более $4 миллионов в год с помощью облаков SAP

SAP и «Лаборатория Касперского», международная компания, работающая в сфере информационной безопасности, объявили о результатах внедрения системы закупок SAP Ariba. Эффект от использования облачной бизнес-сети достигает $4 млн в год, а экономическая эффективность проекта превысила 300%.

«Лаборатория Касперского» ведет свою деятельность почти в 200 странах и территориях мира, а ее офисы находятся в 31 стране. Долгое время процесс закупок в компании был разрозненным, а учет осуществлялся вручную. В одних случаях количество лиц, согласующих закупки, превышало два десятка, в других этот процесс вообще не контролировался. Глобальный реестр поставщиков отсутствовал. Для оптимизации закупок компания приняла решение создать общую информационную систему в масштабах всей организации.

Сегодня в «Лаборатории Касперского» выстроен единый процесс закупок: все работают в одной системе по общим правилам. Каждый сотрудник, совершающий заказ через SAP Ariba, может сразу видеть, кем была согласована конкретная закупка, почему выбрали именно этого поставщика, на каком этапе согласования находится его запрос в данный момент, кто еще будет его подтверждать, оплачен ли счет и т. д. Изменились и сами схемы передачи документов: поставщики теперь отправляют все счета и накладные напрямую в бухгалтерию, а не инициаторам закупок, как это делалось ранее.

«Наша компания работает на международных высококонкурентных рынках, где важным показателем успешности является операционная эффективность. Благодаря использованию SAP Ariba мы получили современный удобный инструмент для управления операционными рисками и оптимизацией расходов по многим направлениям. Это способствует эффективному достижению стратегических целей "Лаборатории Касперского". Кроме этого, благодаря онлайн-аукционам мы можем добиваться более выгодных для нас условий поставок», – отметила Людмила Смирнова, финансовый директор «Лаборатории Касперского».

«Облачные технологии все глубже проникают в различные бизнес-процессы компаний. И преимущества от использования подобных решений очевидны: отсутствие инвестиций в оборудование, повышение гибкости систем, регулярное и автоматическое обновление. В частности, в бизнес-сети SAP Ariba постоянно появляются все новые функции и инструменты, необходимые для современного ведения процесса закупок в российских и международных компаниях», — сказал Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP CIS.