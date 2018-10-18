«Компас» выпустил новую версию своей CRM-системы

«Компас» выпустил новую версию одноименной CRM-системы, отличающуюся усовершенствованным интерфейсом самой системы и связанных с нею мобильных приложений.

Новая версия CRM-системы включает в себя возможность настройки вида представления задания по типу. Каждому типу задания можно сопоставить индивидуальную экранную форму ввода, просмотра и корректировки информации, включающую только поля данных, характерных именно для данного типа (под типом может подразумеваться совещание, проект застройки, разработка ПО, командировка – что угодно).

Широкий перечень выбора из предустановленных экранных форм пользователь может пополнять собственными разработками, созданными с помощью входящего в CRM-систему Мастера Экранных Форм. Ко всем формам подключается автоматическое создание всплывающих напоминаний.

Помимо индивидуальной визуализации каждый тип заданий можно снабдить стандартным списком исполнителей с возможностью корректировки и дополнения в каждом конкретном случае. Важно то, что включение в список автоматически открывает доступ к заданию по одному из трех вариантов: чтение, редактирование и полный доступ с правом удаления. Сотрудник, не включенный в список, задания не видит.

В CRM-системе существует возможность создания периодических заданий, автоматически генерирующихся с новыми значениями дат с указанной периодичностью (раз в день, неделю, месяц, год). В момент создания очередного периодического задания с конкретной датой стандартный список исполнителей также каждый раз туда переносится.

CRM-система, функционирующая на компьютерах локальной сети, связана с двумя типами мобильных приложений.

Во-первых, каждое сформированное в системе задание попадает в календарь пользователя, привязанный к его Google Account. Можно пользоваться любым таким календарем, но использование приложения Planner-BP дает существенные дополнительные преимущества.

Работая в Planner-BP, можно создавать новое и корректировать существующее задание в базе данных CRM-системы непосредственно со своего смартфона, в том числе отмечать выполнение того или иного этапа в один клик. Эта возможность особенно существенна при наличии большого числа сотрудников, работающих «в поле», будь то мерчандайзеры, курьеры или, к примеру, строители.

Для приложения Planner-BP характерен усовершенствованный голосовой ввод задания. Если в стандартных календарях возможен голосовой ввод в каждое поле по отдельности, то Planner-BP самостоятельно распознает тип информации и распределяет ее по полям (описание задания, дата, время и т.д.). Приложение знакомо с временными понятиями «завтра», «вчера», «через неделю» и т.п. и автоматически вычислит и запишет в базу данных нужную дату. Точно так же автоматически вычисляется время по выражениям типа «за полчаса» или «через час».

Еще одним существенным преимуществом Planner-BP является режим «Месяц». В обычных календарях в этом режиме видно только наличие заданий по дням. Planner-BP предоставляет графическое отображение занятости каждого дня по часам.

Второй тип мобильных приложений, связанных с CRM-системой Компас, это приложение для производственного общения ChatBox-BP.

Информация о создании нового задания или изменении (в т.ч. состояния) существующего автоматически попадает в специальную тему этого чата с расшифровкой сути изменения.

Если задание требует подробного обсуждения, то прямо из CRM-системы нажатием одной кнопки создается групповой чат (тема) со всеми указанными исполнителями (и только с ними). По мере пополнения списка в CRM-системе в чате осуществляется автоматическое добавление участников обсуждения.

Все включенные в новую версию дополнения функционала предназначены, в первую очередь, для снижения трудоемкости создания новых и сопровождения существующих заданий, а также для повышения usability (удобства пользователей).