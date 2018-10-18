Классика «Союзмультфильма» теперь доступна для пользователей карманных кинотеатров «Мультикубик»

Cinemood сообщила о доступности классических лент киностудии «Союзмультфильм» на цифровой платформе для всей семьи Cinemood, которая функционирует на базе российских портативных кинотеатров компании «Мультикубик». Они представляют из себя беспроводные устройства в форме куба весом всего 300 грамм и позволяют превратить любую поверхность (например, потолок) в киноэкран.

В новом формате теперь доступны «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни-пух», «Обезьянки», «Летучий корабль», «Маугли», «Сказка о царе Салтане», «Двенадцать месяцев» и многие другие шедевры отечественной мультипликации.

«Благодаря современным технологиям герои классических лент "Союзмультфильма" сейчас получили новую жизнь, и успешно осваивают технологии дополненной реальности, – отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. – в то же время, для родителей это прекрасная возможность поделиться с детьми добрыми советскими мультфильмами».

По словам сооснователя «Мультикубика» Дарьи Мингалиевой, партнерство с «Союзмультфильмом» очень созвучно ценностям компании: с самого начала создатели кубиков поставили перед собой цель – передать новому поколению те ценности, на которых они выросли сами.

«Когда-то мы начали с воскрешения традиции диафильмов в России, а сегодня пользователи Cinemood могут приобрести фильмы из "золотой коллекции" "Союзмультфильма" – самой знаковой киностудии России. Теперь мы вместе обеспечиваем лучший контент на устройстве, которое оптимально для использования детьми и их родителями. Причем, коллекция “Союзмультфильма” появилась с возможностью сохранения на устройство, что делает партнерство уникальным на кинорынке», – сказала Дарья Мингалиева.

Помимо лент «Союзмультфильма», на платформе Cinemood также можно найти детскую библиотеку, которая включает в себя сотни советских диафильмов. Компания «Мультикубик» занимается их реставрацией, оцифровывает и переводит на иностранные языки. Также внутри кубиков доступно караоке «Кукутики», уроки Театра Теней, развивающие мелкую моторику и речь, «засыпайки» для самых маленьких и образовательный контент IQша.