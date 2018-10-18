Huawei поможет открыть отделение банка за сутки

Huawei на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2018 представила комплексное решение для финансового сектора, которое позволит банкам значительно ускорить процесс развертывания ИТ-инфраструктуры и вводить в эксплуатация новые отделения буквально за одни сутки.

Уникальность решения Huawei заключается к его комплексности – заказчик получает законченный продукт от одного вендора – что скажется не только на скорости развертывания ИТ-инфраструктуры, но и надежности его работы, удобстве эксплуатации, сервисного обслуживания и дальнейшего масштабирования.

«В современном бизнесе крайне важное значение имеет скорость и гибкость. Компании должны не просто отслеживать текущие тренды, но и мгновенно на них реагировать: внедрять новые сервисы, предлагающие клиентам более высокий уровень удобства и комфорта, открывать новые офисы там, где это необходимо в соответствии с запросами рынка. Те компании, которым удается действовать быстро, получают серьезное конкурентное преимущество в борьбе за клиента, и финансовый сектор не является исключением», – сказал Айк Амирджанян, директор по работе с финансовыми организациям Huawei в России.

Решение Huawei представляет собой высокопроизводительный геораспределенный катастрофоустойчивый центр обработки данных, который включает в себя весь комплекс решений от одного производителя: инженерные системы, серверную инфраструктуру, системы и сети хранения данных, сети передачи данных, транспортные сети оптического уплотнения.

«Подключаясь к готовой инженерной инфраструктуре заказчика решение может быть развернуто в кратчайшие сроки. В большинстве случаев на это потребуется не больше суток, – отметил Артём Троицкий, директор по развитию технических решений для финансовых организаций Huawei в России. – Дальнейшие эксплуатация и развитие решения существенно упрощены за счет наличия единого окна по решению проблем и единой экспертизы по масштабированию».

Согласно исследованию Global Financial Centres Index, опубликованному в сентябре 2018 года, Москва заняла 83 место среди финансовых центров мира. Лидерами рейтинга стали Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур и Шанхай. Всего же в первой десятке почти половину мест занимают азиатские города. Чтобы стать глобальным финансовым центром, регион должен лидировать по уровню деловой среды, качеству человеческого капитала, инфраструктуре, развитию финансового сектора и репутации. Раньше на развитие каждой из этих сфер уходили десятилетия, но сегодня цифровая трансформация позволяет ускорить процесс.

По расчетам специалистов Гарвардской школы бизнеса, доход компаний, которые уже начали процесс цифровой трансформации, растет быстрее. Так, банк HSBC инвестирует миллиарды долларов в развитие искусственного интеллекта — например, в технологию подтверждения транзакций по селфи. Пример цифровой трансформации из Азии — сервис WeChat, объединивший мессенджер, платежную систему, социальную сеть и ленту новостей.

Сотрудничество Торгово-Промышленного Банка Китая (ICBC) с Huawei сделало банк лидером инноваций. Одна из решенных задач связана с хранением данных о банковских операциях. Каждый день клиенты банка совершают миллионы транзакций — в результате генерируется огромный объем файлов. Huawei внедрила систему хранения данных в 36 филиалах банка, в результате чего затраты на покупку оборудования сократились до 35%, а расходы на техобслуживание — до 40%.

«Опыт финансовых центров Азии можно использовать в России, чтобы сделать экономику страны более конкурентоспособной, – отметил Айк Амирджанян. – Представленное сегодня решение – это еще один мощный инструмент от компании Huawei, который позволит финансовым организациям совершить цифровую трансформацию и выход на качественно новый уровень операционной деятельности и обслуживания клиентов – как организаций, так и частных лиц».

На прошлой неделе в рамках третьего ежегодного международного форума для ИКТ-отрасли Huawei Connect компания представила свою ИИ-стратегию и продемонстрировала портфолио комплексных решений на базе искусственного интеллекта, совместимых с любыми сценариями использования. Портфолио включает новые ИИ-процессоры серии Ascend – первые в мире процессоры на технологиях искусственного интеллекта – нейронных сетях, ориентированные на использование в полном спектре сценариев, а также продукты и облачные сервисы на базе процессоров Ascend. Эти разработки призваны помочь Huawei в повсеместном внедрении интеллектуальных систем, что, в свою очередь, приближает создание совершенного интеллектуального мира.

Объединяя новые решения и новейшие технологии, такие как центры обработки данных и процессоры с искусственным интеллектом, Huawei осуществил прорыв в развитии инфраструктуры для заказчиков по всему миру.

В представленном на Finopolis решении также уже в ближайшем будущем будут внедрены ИИ-процессоры Ascend от Huawei.