CardsMobile и Mastercard запустят российский «Кошелек Pay»

CardsMobile, резидент IT-кластера Фонда «Сколково», объявила об успешном прохождении приложением «Кошелек» сертификации Mastercard и получении им статуса открытого кошелька, интегрированного с платформой токенизации Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Проект реализуется при поддержке Mastercard.

После запуска сервиса Кошелёк Pay банки, подключившиеся к MDES, смогут перенести платежные карты Mastercard в смартфоны своих клиентов. Пользователи получат возможность добавить в «Кошелёк» собственную платежную карту Mastercard или выпустить новую прямо в приложении и оплачивать покупки и услуги по всему миру касанием смартфона.

«Кошелёк Pay» прошел сертификацию Mastercard не только как открытый кошелек, но и как агрегационная платформа. Это значит, что сервис токенизации будет доступен также и производителям носимых устройств. Клиенты банков получат возможность загрузить платежную карту Mastercard непосредственно в брелоки, ювелирные украшения с микрочипами или другие «умные» устройства.

Первыми к сервису CardsMobile подключатся четыре банка — Альфа-Банк, МТС Банк, банк Раунд, РФИ БАНК, три оператора сотовой связи, выпускающие платежные карты для своих клиентов – МТС, «Мегафон» и Tele2, и три производителя носимых устройств — ISBC с AIRTAG Pay, Rosan Diamond и PayRing.

Кирилл Горыня, генеральный директор CardsMobile, отметил: «Кошелёк Pay — единственный подобный российский сервис для бесконтактных мобильных платежей. Убежден, с такими возможностями «Кошелёк» станет маркетинговой платформой, не имеющей аналогов на рынке, ведь он объединит банки, ритейл, операторов сотовой связи и другие компании в одном мобильном приложении. Вместе они смогут запускать промо-активности для пользователей — например, токенизировать кобрендовые карты лояльности, чтобы предоставить покупателям дополнительные привилегии и повысить их активность. «Кошелёк» выгодно отличается от других решений в сфере мобильных платежей: мы напрямую сотрудничаем с тысячами российских торгово-сервисных предприятий, и наша аудитория постоянно растет — на сегодняшний день она составляет более трех миллионов активных пользователей. Мы открыты для сотрудничества и приглашаем банки-эмитенты подключаться к сервису».

Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстроразвивающихся европейских рынков:, сказал «Россия – очень восприимчивый к инновациям рынок. Мы делаем все возможное, чтобы финансовые услуги и современные платежные решения были здесь максимально доступны, активно сотрудничаем для этого с российскими компаниями. Начав с бесконтактной технологии на пластике, мы работали над тем, чтобы платить таким образом можно было и другими носителями — смартфоном, браслетом, часами, стикерами. CardsMobile является нашим стратегическим партнером в этой области в России. Совместно мы запустили целый ряд успешных продуктов, не имеющих аналогов на российском рынке, и сегодня рады объявить о завершении сертификации первой российской платформы для токенизации карт».

Павел Новиков, директор центра компетенций FinTech&Blockchain Фонда «Сколково», отметил: «Кошелёк Pay был создан резидентом «Сколково» с учетом актуальных потребностей российского бизнеса: банков, операторов связи, ритейлеров, а также их клиентов. Сервис решает не только бизнес-задачи компаний, но и предоставляет им инструменты для коммуникации с аудиторией и проведения маркетинговых кампаний. Отдельно хотелось бы отметить позитивное воздействие приложения на окружающую среду – пользователи уже перенесли в «Кошелёк» 50 миллионов карт, а это 250 тонн пластика. Я рад, что уникальный сервис представил резидент «Сколково», компания CardsMobile, и желаю успеха проекту Кошелёк Pay на глобальном рынке».