Atos и Siemens объявили о поддержке облачной ОС MindSphere в частном облаке

Atos и Siemens объявили о начале поддержки облачной операционной системы для интернета вещей MindSphere в частном облаке. Данный проект направлен на укрепление делового сотрудничества компаний в сфере цифровых технологий. Некоторые клиенты уже сейчас имеют возможность протестировать решение на Microsoft Azure Stack.

Atos и Siemens выбрали в качестве партнера для развертывания частного облака компанию Microsoft и технологию Microsoft Azure Stack. Решение Microsoft Azure Stack позволяет создавать частные облака на базе Microsoft Azure. Microsoft Azure Stack входит в большой набор предоставляемых Atos гибридных облачных решений, предназначенных для трансформации ИТ-инфраструктур и приложений.

Соблюдение всех требований к обработке данных. Atos будет внедрять MindSphere в ЦОДах своих клиентов, которые расположены в Европе и управляются в соответствии с отраслевыми Service Level Agreements. Мы гарантируем, что управление данными наших заказчиков будет осуществляться согласно местным нормам регулирования.

Рост производительности приложений и интеграция ландшафтов, что подразумевает ускорение обмена данными между MindSphere и корпоративными приложениями.

Платформа MindSphere это: поддержка широкого спектра устройств, отраслевых приложений и протоколов, а также продвинутая аналитика; инновационная среда разработки, основанная на возможностях открытой ОС, предоставляемой по принципу «платформа как услуга».

Ян Мросик, директор департамента цифровых технологий Digital Factory Division компании Siemens AG, отметил: «Благодаря этому решению заказчики получают лучшее от трех компаний для управления цифровыми преобразованиями. Данный проект объединяет передовые решения департамента цифровых технологий Siemens, интеграцию интернета вещей, инфраструктуру, консалтинг и сервисы безопасности для MindSphere, разработанные Atos, и технологии Microsoft Azure Stack. Благодаря сотрудничеству с Atos, мы будем и в дальнейшем помогать нашим клиентам в короткие сроки разрабатывать надежные промышленные решения для интернета вещей».

Жиль Грапине, старший исполнительный вице-президент Atos, сказал: «Благодаря технологиям Microsoft Azure Stack, мы, совместно с Siemens, выводим платформу MindSphere на новый уровень, позволяя нашим клиентам развертывать инновационные бизнес-приложения в безопасной и управляемой частной облачной среде. Таким образом, наши клиенты используют все возможности Siemens MindSphere».

Предлагая on-premise сервисы, Atos будет управлять всеми аспектами облачной инфраструктуры, обеспечивать масштабирование по мере изменения потребностей клиента, а также гарантирует высокую производительность, безопасность и прозрачность отчетов.

Siemens MindSphere является ключевым компонентом пакета решений Atos Codex, разработанного для интернета вещей, аналитики и искусственного интеллекта. Atos – один из первых партнеров Siemens, вошедших в экосистему MindSphere и разрабатывающих такой подход к интернету вещей, который сочетал бы инновации и соблюдение стандартов и, главное, предоставлял бы быструю и оцениваемую выгоду для заказчиков. Atos предлагает своим клиентам структурированный подход: от запуска краткосрочных проектов с быстрым получением результатов до разработки готовых приложений MindSphere. Это позволяет ускорить прототипирование, тестирование и развертывание приложений MindSphere за счет автоматизированных и предопределенных сценариев использования.