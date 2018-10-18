«Альфа-Банк» объявил мгновенную цифровую доставку платежных карт на базе биометрии

«Альфа-Банк» в рамках форума Finopolis презентовал получение всего спектра удаленных сервисов на базе единой биометрической идентификации. Посетители стенда «Ростелеком» могут мгновенно заказать дебетовую «Альфа-Карту» через приложение «Альфа-Мобайл», привязать ее к Apple Pay или Android Pay и сразу же оплачивать свои покупки.

Вся процедура от идентификации клиента до оплаты занимает не более нескольких минут. Удаленные сервисы доступны любому клиенту, сдавшему биометрические данные в банке-участнике единой биометрической системы (ЕБС).



«Воплощая стратегию технологического лидерства, "Альфа-Банк" планомерно переводит рутинные процессы в цифровые каналы для того, чтобы встроиться в повседневную жизнь клиента и быть с ним рядом 24/7 в любой удобной ему точке. Уже сегодня дистанционными сервисами банка регулярно пользуются 53% наших розничных клиентов. Биометрическая идентификация станет еще одним драйвером активного развития продаж Альфа-Банка в цифровых каналах. Мы давно и успешно развиваем интеграцию сервисов на базе системы ЕСИА и активно поддерживаем все этапы ее развития. Банк одним из первых запустил сбор биометрических данных 1 июля текущего года. До конца 2018 г. он будет внедрен в 99 отделениях Альфа-Банка (включая 26 в Москве и Московской области и 73 в регионах). Удаленные сервисы банка на базе единой биометрической системы станут доступны для широкого круга пользователей в январе 2019 года», - отметил руководитель блока «Информационные технологии» «Альфа-Банка» Александр Сахаров.