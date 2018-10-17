В Связном стартовал сервис доставки посылок «Связной Экспресс»

«Связной | Евросеть» запустила сервис «Связной Экспресс» для доставки небольших посылок по всей России для физических лиц. Теперь любой клиент может оставить заявку онлайн и принести посылку в ближайший магазин сети, а ритейлер в кратчайшие сроки доставит её в тот магазин, который находится по удобному для получателя адресу.

Главное преимущество нового проекта — скорость доставки грузов: Связной оперативно доставит посылку в тот магазин, который выбрал покупатель. После того, как груз поступит в пункт назначения, получателю придёт дополнительное СМС-сообщение о том, что его ждёт посылка. Посылки весом до 10 кг можно отправлять как в пределах своего города, так и в любой другой регион или город России.

«Новый сервис уже работает в 1000 магазинах ритейлера в 487 городах России. «Связной Экспресс» — это отличный вариант, чтобы отправить подарок другу, важные бумаги коллеге или забытую вещь родственнику. Новая услуга также поможет владельцам небольших интернет-магазинов организовать доставку заказов. Важным преимуществом является надёжность — Связной соблюдает условия транспортировки и готов перевозить даже самые хрупкие грузы. Мы планируем масштабировать этот проект во все 5,5 тысяч магазинов нашей компании», — отметил вице-президент по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.

Для всех покупателей «Связного» до 11 ноября действует акция «Отправляй за 1 рубль по всей России». После любой покупки покупателям предлагается воспользоваться специальным промокодом, по которому стоимость отправки посылки через «Связной Экспресс» составит всего 1 рубль.

В рамках этого проекта Связной планирует внедрить и возможность до-упаковки непосредственно в точке отправки, возможность забора посылки курьером с доставкой в магазины ритейлера, а также добавить такие востребованные услуги как «Безопасная сделка» и «Наложенный платеж».