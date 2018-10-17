В России создана Ассоциация участников рынка больших данных

«Мегафон», Mail.Ru Group, oneFactor, «Тинькофф Банк», «Яндекс» и Сбербанк объявили об учреждении Ассоциации участников рынка больших данных. Президентом организации избрана Анна Серебряникова, операционный ди⁠ректор «Мегафона». Основная цель Ассоциации – создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России.

Члены Ассоциации займутся созданием единых принципов и стандартов обработки, хранения, передачи и использования больших данных. Совместные разработки лягут в основу политики обращения с big data каждой компании-участницы Ассоциации. Приоритетные задачи организации - выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование кодекса этики для защиты интересов пользователей.

В состав Правления Ассоциации вошли представители всех компаний-учредителей.

«Участники рынка больших данных видят острую потребность в установлении гибких и прозрачных правил для развития бизнеса. Мы создали саморегулируемую организацию, деятельность которой будет основана на общих принципах неприкосновенности частной жизни, тайны личной информации, права на анонимность и контроля над использованием персонализированных данных. Создание безопасной среды больших данных поможет сформировать новые рынки и инновационные продукты. По нашим оценкам, общеэкономический эффект и рост выручки всех индустрий в России за счет использования и обработки больших данных в среднесрочной перспективе (5 лет) может достичь 0,5-1,5% ВВП, - отметила Анна Серебряникова, операционный ди⁠ректор «Мегафона», президент Ассоциации больших данных. - Организация открыта к приему новых членов. Так, одним из первых в Ассоциацию планирует вступить Газпромбанк. «Ростелеком» также рассматривает вопрос вступления в ассоциацию».

«Для нас участие в Ассоциации больших данных – это возможность выработать единые стандарты и подходы к работе с большими данными, поспособствовать увеличению темпов роста этого рынка, его качественному развитию. Мы как одни из big data первопроходцев давно видим потребность в более глубоком и эффективном взаимодействии телеком-компаний и игроков финансового сектора, а также других индустрий. Надеемся, что работа Ассоциации принесет пользу как высокотехнологичному, так и производственным секторам экономики, позволит укрепить лидирующие позиции России в технологической сфере на международном рынке», - отметил генеральный ди⁠ректор oneFactor Роман Постников.

«Мы последовательно выступаем против любого сбора и использования данных коммерческими структурами без согласия пользователя и считаем, что Ассоциация должна стать площадкой для формирования единых и прозрачных правил взаимодействия», - отметил Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group в России.

«Мы верим, что Ассоциация способна стать экспертной площадкой, где совместными усилиями бизнес и государство смогут выработать единые принципы по работе с большими данными. Наша первоочередная задача – разработать отраслевые рекомендации и стандарты, которые помогут разобраться в понятиях, что считать большими данными, что нет. Наш опыт не уступает мировому, российские технологические компании могут совместными усилиями эффективно и оперативно решать все вопросы по этой теме. Вместе мы сможем разработать общий кодекс этики для компаний, работающих с большими данными», - сказал Игорь Алексеев, заместитель ди⁠ректора по корпоративным отношениям и работе с госорганами компании «Яндекс».

«Ассоциация больших данных создается очень своевременно, так как она позволит всем ключевым игрокам рынка и отраслевым экспертам сесть за один стол переговоров и выработать единые стандарты взаимодействия в отношении больших данных, в том числе, с участием государства. У Тинькофф Банка в этой сфере наработана прекрасная экспертиза, которой мы будем рады поделиться с рынком и регулятором, чтобы выработанные при участии Ассоциации решения стимулировали дальнейшее развитие экономики», - отметила Валерия Павлюкова, ди⁠ректор юридического департамента, заместитель председателя правления «Тинькофф Банка».