Компании Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0, которая пройдет 1 ноября 2018 в Центре цифрового лидерства SAP.

Эксперты в области анализа данных, а также представители компаний расскажут о практическом опыте решения аналитических задач, дадут прагматичный взгляд на современные тренды в области BI и планирования для предприятий и корпораций.

Темы конференции:

Продвинутая аналитика в BI. Как извлечь выгоду уже сегодня и к каким прорывам готовиться завтра.

Лучшие практики внедрения BI.

Демонстрация новинок российского BI рынка. Новые возможности на базе искусственного интеллекта.

Виртуальные ассистенты и продвинутая аналитика как новый виток развития бизнеса;

Как интегрироваться в цифровую трансформацию.

Как масштабировать внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в компании.

Демонстрация актуальных решений потребностей заказчиков на стеке российских технологий.

Актуальная информация и программа размещены на сайте конференции.

Дата: 1 ноября 2018 года, 9:00 – 19:00.

Место проведения: Москва, Космодамианская набережная, д. 52/7, Центр цифрового лидерства SAP.

Зарегистрироваться можно на сайте конференции.

По вопросам, связанным с конференцией, обращайтесь, пожалуйста, к Анне Гужва по адресу guzhva@polymedia.ru или телефону +7 (495) 956 85 81 (доб. 154).

Организаторы конференции. Polymedia — ведущий системный интегратор, дистрибьютор и разработчик аппаратных и программных решений. Подробнее на www.polymedia.ru. Visiology — российская ИТ компания, разрабатывает программное обеспечение для анализа и визуализации данных. Подробнее на www.visiology.su.