Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0
Компании Polymedia и Visiology приглашают на Конференцию BI 4.0, которая пройдет 1 ноября 2018 в Центре цифрового лидерства SAP.
Эксперты в области анализа данных, а также представители компаний расскажут о практическом опыте решения аналитических задач, дадут прагматичный взгляд на современные тренды в области BI и планирования для предприятий и корпораций.
Темы конференции:
- Продвинутая аналитика в BI. Как извлечь выгоду уже сегодня и к каким прорывам готовиться завтра.
- Лучшие практики внедрения BI.
- Демонстрация новинок российского BI рынка. Новые возможности на базе искусственного интеллекта.
- Виртуальные ассистенты и продвинутая аналитика как новый виток развития бизнеса;
- Как интегрироваться в цифровую трансформацию.
- Как масштабировать внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в компании.
- Демонстрация актуальных решений потребностей заказчиков на стеке российских технологий.
Актуальная информация и программа размещены на сайте конференции.
Дата: 1 ноября 2018 года, 9:00 – 19:00.
Место проведения: Москва, Космодамианская набережная, д. 52/7, Центр цифрового лидерства SAP.
Зарегистрироваться можно на сайте конференции.
По вопросам, связанным с конференцией, обращайтесь, пожалуйста, к Анне Гужва по адресу guzhva@polymedia.ru или телефону +7 (495) 956 85 81 (доб. 154).
Организаторы конференции. Polymedia — ведущий системный интегратор, дистрибьютор и разработчик аппаратных и программных решений. Подробнее на www.polymedia.ru. Visiology — российская ИТ компания, разрабатывает программное обеспечение для анализа и визуализации данных. Подробнее на www.visiology.su.