Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана

Navitel объявил о выпуске обновления карт России, Беларуси, Казахстана за третий квартал 2018 г. Новые карты Q3 2018 предлагают расширенный функционал для грузовых и крупногабаритных автомобилей: при уточнении параметров (полной массы, осевой нагрузки, ширины, высоты и длины) грузового ТС в настройках, маршрут будет построен с учетом ограничений въезда и движения по городским дорогам. Водители транспортных средств с нестандартными габаритами смогут заранее выбрать оптимальный маршрут. Это позволит беспрепятственно перемещаться до точки назначения и сократить время в пути.

Карта России релиза Q3 2018 содержит 161 255 городов и населенных пунктов, в том числе 19 521 город и населенный пункт с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Протяженность дорожного графа составила 3 921 357 км. Для поиска доступны 9 871 152 уникальных адреса. База POI, к которым относятся заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие Полезные Объекты Инфраструктуры, включает 1 301 299 объектов.

На карту Москвы и Московской области добавлены следующие участки дорожно-транспортной сети: участок автотрассы М11 с 58 по 97 км; участки от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, от шоссе Энтузиастов до МКАД, от Щелковского до Открытого шоссе; реконструированные участки Крылатской и Ярцевской улиц, участок Калужского шоссе (от поселка Ватутинки до ЦКАД) и Варшавского шоссе (в Щербинке).

Добавлена актуальная информация по ограничениям скорости, пешеходным переходам, камерам контроля движения на трассе Р256, а также на объездной дороге города Симферополь между населенными пунктами Мирный и Дубки. В городе Симферополь обновлены ограничения движения на проспекте Победы на улицах Белая и Тракторная.

Актуализирована адресная база и дорожная сеть в городах: Ачинск, Владивосток, Иркутск, Кемерово, Кострома, Красноярск, Симферополь, Томск, Ялта и поселке Металлплощадка (Кемеровская область). Также была обновлена улично-дорожная сеть в Забайкальском крае, Новгородской и Тверской областях, актуализирована трасса Р-25 на участке «Саки-Евпатория» и маршрут из Керчи через Крымский мост.

В Краснодарском крае добавлены следующие населенные пункты с детализацией до улиц: Коржевский, Крижановский, Тиховский, Турковский, Чигрина.

В базу данных POI добавлены новые объекты отдыха и досуга.

Карта Беларуси содержит 27 410 городов и населенных пунктов, из которых в 25 212 городах и населенных пунктах доступен адресный поиск и улично-дорожная сеть. Для поиска доступны 2 050 241 уникальный адрес. На карту нанесены 67 557 POI. Протяженность дорожного графа составила 288 349 км.

Обновлена дорожная сеть и адресная база Беларуси. Актуализированы данные POI.

Карта Казахстана содержит 9 776 городов и населенных пунктов. Из них 296 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 344 826 уникальных адресов. В карту включено 22 341 POI. Протяженность дорожного графа составляет 1 262 360 км.

Актуализированы адресная база, дорожная сеть и обновлена полосность дорог в городе Алматы и Алматинской области.

Исправлена дорожная сеть и изменены административные данные по Туркестанской области (новая административная единица вместо Южно-Казахстанской области).

Обновлена дорожная сеть в городе Атырау, а также оцифрован с детализацией до улиц его пригород.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q3 2018 работают только с версией «Навител Навигатор» 9.10.1619 и выше.