Исследование Teradata: аналитику ограничивают ее сложность и узкие места

Vanson Bourne провела исследование для Teradata. Опрос выявил ряд серьезных препятствий для предприятий, которые стремятся руководствоваться аналитическими выводами в принятии решений по всей организации. По словам большинства топ-менеджеров, инвестиции в аналитику не всегда приводят к получению необходимых ответов на вопросы бизнеса.

Они назвали три основных препятствия на пути более широкого внедрения аналитики в их организации: сложность аналитических технологий: почти три четверти (74%) руководителей заявляют о сложности аналитических технологий в своих организациях, при этом 42% указывают на трудности, с которыми сталкиваются их сотрудники при использовании аналитических данных на практике. Отсутствие у пользователей доступа ко всем необходимым данным: 79% респондентов указывают, что для эффективной работы им нужен доступ к большему объему корпоративных данных. Нехватка высококвалифицированных специалистов по обработке данных: только 25% компаний заявили, что их руководители могут получать и использовать информацию на основе аналитики без привлечения специалистов по обработке данных.

«Крупнейшие и наиболее известные мировые компании инвестируют в аналитику миллиарды долларов, однако все эти временные и финансовые затраты пока не дают ожидаемых результатов, – сказал Мартин Этерингтон, директор по маркетингу Teradata. – Компании хотят всеобъемлющей аналитики, способной всегда использовать весь объем имеющихся данных и получать ответы на самые сложные вопросы и вызовы. Сегодня этого не происходит, что приводит к очевидному разочарованию аналитикой».

Стремительное развитие технологий для сбора, хранения и анализа данных привело к значительному, и часто чрезмерному, их усложнению. Основная причина – поставщики технологий редко беспокоятся о том, как сделать свою продукцию более удобной и понятной для использования. Дополнительные сложности связаны с развитием и внедрением инструментов с открытым кодом.

Почти три четверти (74%) представителей организаций, которые инвестируют в аналитику, обращают внимание на сложность аналитических технологий. Почти каждый третий респондент (31%) говорит о том, что сложность аналитики не позволяет использовать ее по всем бизнес-направлениям.

Практически половина респондентов (46%) отмечают, что аналитика, по сути, не является драйвером бизнеса, поскольку создает больше вопросов, чем ответов. Более половины опрошенных (53%) согласны с тем, что сложность аналитики создает дополнительные трудности для их компании. Одна из основных причин дополнительных трудностей – проблемы с пониманием и использованием аналитических технологий среди сотрудников (42%).

Для эффективной работы сотрудникам нужен доступ к большему объему данных. Руководители и пользователи отмечают, что больший объем данных часто способствует принятию более взвешенных решений, а их недостаток – существенное препятствие для успеха аналитической деятельности. По данным опроса, для принятия взвешенных решений руководителям не хватает около трети необходимой информации. Это недопустимый пробел, который может означать разницу между лидерством и провалом на рынке.

79% топ-менеджеров необходим доступ к большему объему корпоративных данных для эффективной работы. В среднем, респондентам не хватает порядка трети (28%) данных для выполнения своих обязанностей.

81% опрошенных хотел бы, чтобы аналитика охватывала все направления деятельности их организации.

Более половины респондентов (54%) сообщили, что ИТ-отдел использует аналитику. В то же время менее четверти опрошенных (23%) заявили об использовании аналитики руководством и членами правления компании.

Наконец, проблемой остается нехватка высококвалифицированных специалистов по обработке данных. Это препятствует внедрению всеобъемлющей аналитики в организациях. Респонденты связывают эту проблему с трудностями, которые возникают при использовании сложных технологий. Для её решения подавляющее большинство опрошенных инвестируют или планируют инвестировать в более простые для использования технологии, а также в обучение для развития навыков пользователей.

Только 25% компаний считают, что их руководители могут получать и использовать информацию на основе аналитики без привлечения специалистов по обработке данных.

Почти две трети (63%) представителей организаций, инвестирующих в аналитику, соглашаются с тем, что сотрудники, не связанные с аналитической деятельностью, испытывают трудности в использовании аналитики.

В 75% опрошенных компаний руководители нуждаются в помощи специалистов по обработке данных для извлечения полезной информации из аналитики.

Чтобы решить проблему нехватки специалистов по обработке данных, 94% опрошенных компаний инвестируют или планируют инвестировать в обучение пользователей, а 91% – в более простые для использования технологии.

Глобальный опрос проводился в августе-сентябре 2018 года среди 260 топ-менеджеров и руководителей ИТ-направлений компаний Северной и Южной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В опросе участвовали организации из государственного и частного секторов со штатом сотрудников от 1 000 человек и совокупным годовым доходом в размере свыше 250 миллионов долларов (69% респондентов представляли компании с совокупным годовым доходом не менее 1 миллиарда долларов).

Интервью проводились в режиме онлайн или по телефону с использованием многоуровневой проверки для отбора кандидатов, отвечающих требованиям для участия в опросе.