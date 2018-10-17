Huawei объявила о старте продаж в России новой флагманской серии смартфонов Mate 20 и умных часов Watch GT. Цены

Huawei объявила о начале продаж в России новой флагманской серии смартфонов Huawei Mate 20. Это первые устройства, построенные на базе процессора Kirin 980 — первого в мире коммерческого процессора, изготовленного по 7-нанометровой технологии. Новинки получили тройную ультраширокоугольную камеру Leica, улучшенную поддержку искусственного интеллекта на базе двойного нейромодуля и новую технологию быстрой зарядки SuperCharge. Вместе с новыми смартфонами на российском рынке будут представлены умные часы Huawei Watch GT с усовершенствованными алгоритмами энергосбережения и новыми функциями для отслеживания физической активности.

Главным нововведением серии Mate 20 стал процессор Kirin 980, изготовленный по 7-нм технологическому процессу. Инновационная технология позволила повысить вычислительную мощность на 20% и одновременно на 40% снизить энергопотребление процессора. Благодаря двойному нейромодулю смартфоны получили новые интеллектуальные функции, управляющие питанием, подключением к сетям, фотокамерами, безопасностью и другими компонентами ОС. Повысилась скорость работы приложений, использующих технологии искусственного интеллекта.

Процессор Kirin 980 оснащен встроенным графическим процессором Mali-G76, который стал на 46% производительнее и на 178% эффективнее своего предшественника. Интеллектуальная функция регулировки тактовой частоты позволяет мгновенно повышать производительность графического модуля во время прохождения ресурсоемких видеоигр.

Смартфоны серии Huawei Mate 20 получили камеры Leica с функциями макросъемки и ультраширокоугольными объективами. Основная камера Huawei Mate 20 состоит из трех модулей: 16 МП, 12 МП и 8 МП, с диафрагмами f/1.6, f/1.8 и f/2.4 соответственно. Фронтальная камера этой модели имеет разрешение 24 МП и оснащена объективом с диафрагмой f/2.0 и автофокусом. Основная камера Huawei Mate 20 Pro включает три модуля на 40 МП, 20 МП и 8 МП с объективами f/1.8, f/2.2 и f/2.4 соответственно. Фронтальная камера на 24 МП оснащена объективом f/2.0 и автофокусом. Расширенные интеллектуальные возможности процессора позволили оснастить камеры быстрым автофокусом, основанным на технологии распознавания объектов. Это позволяет без проблем снимать динамичные сюжеты, не теряя фокуса.

Еще одна функция, основанная на интеллектуальных алгоритмах, режим «Кино», позволяет настраивать оттенок, насыщенность и яркость изображения в видеороликах. В режиме есть набор шаблонов, а также предусмотрена интеллектуальная функция выборочного обесцвечивания кадра, которая переводит фон в градации серого, предварительно отделяя фигуры людей, чтобы акцентировать внимание на объектах съемки. В галерее доступна функция создания видероликов со схожими темами из десятисекундных фрагментов.

Инновационные камеры новых флагманов гармонично дополняются FullView экранами. Смартфоны Huawei Mate 20 оснащены экранами с диагональю 6,53 дюйма с соотношением сторон 18,7:9 и разрешением 1080×2244. Модель Mate 20 Pro получила AMOLED экран с диагональю 6,39 дюйма с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1440×3120. Точная цветопередача и высокие показатели яркости и контраста гарантируют комфорт при просмотре кинофильмов, видеоиграх, фото и видео съемке.

Для того, чтобы обеспечивать работу в течение всего дня, новые смартфоны оснащены аккумуляторами высокой емкости: Huawei Mate 20 получил батарею на 4000 мА*ч, Huawei Mate 20 Pro — 4200 мА*ч. Быстро пополнить заряд позволяет технология SuperCharge, которая поддерживает мощность до 40 Вт, что обеспечивает зарядку смартфона Huawei Mate 20 Pro на 70% - за 30 минут.

В новых моделях предусмотрена функция беспроводной зарядки Huawei Wireless Quick Charge, работающая по стандарту Qi и поддерживающая мощность до 15 Вт. При этом смартфоны Huawei Mate 20 Pro способны заряжать другие устройства, совместимые с беспроводным интерфейсом Qi.

За безопасность и защиту личной информации отвечают технология 3D-распознавания лица, разблокирующая экран всего за 600 мс, и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Старт продаж смартфонов серии Huawei Mate 20 в России запланирован на 10 ноября 2018 г. Предзаказ начнется 17 октября 2018 г. в интернет-магазине Huawei. Huawei Mate 20 будет доступен в цветах полночный синий и сумеречный, а Huawei Mate 20 Pro – в изумрудно-зеленом и черном по цене 57 770 руб. и 77 770 руб. соответственно. При предзаказе смартфона Huawei Mate 20 пользователи получат в подарок часы Huawei Watch GT, при заказе Huawei Mate 20 Pro — часы Huawei Watch GT, беспроводные наушники Huawei Free Buds и дополнительную гарантию на замену экрана. Продажи часов Huawei Watch GT начнутся 10 ноября 2018 г. Рекомендованная розничная цена 14 990 руб.