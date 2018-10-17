Group-IB: онлайн-рынок контрафакта с символикой российских вузов достиг 200 млн рублей

Group-IB оценила объем онлайн-рынка контрафактной продукции с несанкционированным использованием символики, логотипов, фирменного стиля ведущих российских вузов в первом полугодии 2018 года в 200 млн рублей.

Первым из отечественных вузов начал защищать свой бренд в интернете Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, заключивший партнерское соглашение с Group-IB. Об этом на форуме «Открытые инновации» в среду, 17 октября, объявил Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB. Глобальной задачей партнеров станет совместная работа по созданию регламента лицензирования товарного знака российских вузов для эффективной борьбы с контрафактом.

Брендированные товары с символикой ведущих учебных заведений страны — футболки, толстовки, бейсболки, рюкзаки, кружки, блокноты, обложки для зачетных книжек — становятся все более популярными среди студентов. Для университетов продажа сувенирной продукции — не только потенциальная статья дохода и элемент продвижения бренда, но и «знак качества». Партнерские онлайн-магазины есть у МГУ, СПБГУ, а у НИУ «ВШЭ» и МФТИ брендированная продукция представлена на официальных сайтах.

Однако большинство учебных заведений даже при наличии официальных каналов продаж брендированных товаров и услуг не имеют рычагов и инструментов контроля за использованием своей символики в свободной интернет-торговле. Этим пользуются различного рода мошенники и производители контрафакта.

По оценкам экспертов Brand Protection Group-IB, объем рынка контрафакта с символикой вузов в первой половине 2018 года составил около 200 млн рублей. Посетителями ресурсов, торгующих «левой» сувениркой с символикой топ-10 российских вузов, ежедневно становятся около 70 000 уникальных пользователей. Количество покупок превышает 250 000 в год, а средний чек составляет порядка 1 600 рублей. В этой ситуации при отсутствии усилий по борьбе с контрафактом со стороны ВУЗов эксперты Brand Protection Group-IB прогнозируют увеличение объема рынка контрафактной продукции до конца года минимум в два раза.

«Неправомерное использования бренда в интернете влечет за собой не только финансовые потери в виде недополученной университетами прибыли, но и репутационные издержки, связанные с низким качеством товаров и услуг, продаваемых от имени престижного вуза, — отметил Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB. — В процессе анализа рынка контрафакта мы часто сталкивались с сувенирами и одеждой, которые не соответствуют рекламе в соцсетях, имеют товарный брак или быстро теряют товарный вид. Другая опасность в том, что нелегальная торговля часто связана с использованием мошеннических схем, а также фишинга».

МГТУ им. Н.Э. Баумана стал первым российским университетом, решившим пресечь нелегальное распространение продуктов и услуг под своим брендом, заключив партнерское соглашение с Brand Protection Group-IB. Технологии и инструменты Group-IB позволяют в режиме реального времени находить все упоминания вузов и их брендов в сети, оперативно блокировать нелегальные ресурсы, торгующие контрафактом, и в автоматическом режиме собирать доказательную базу для обращения в суд: данные владельца площадки, связи между ресурсами.

«Репутация Бауманки, одного из старейших вузов России, создается уже более 185-ти лет, — отметил Павел Дермер, начальник управления информационной и молодежной политики МГТУ им. Н.Э. Баумана. — За эти годы из стен университета вышли почти двести тысяч высококлассных специалистов. Нам особенно приятно, что основатели компании Group-IB – Илья Сачков и Дмитрий Волков — наши выпускники. Надеемся, что нашему примеру сотрудничества последуют и другие учебные заведения».

Совместное партнерство позволяет не только бороться с контрафактом, но предотвращать любые угрозы для вузов в Интернете: мошенничество с использованием бренда, фишинг, ложное партнерство, пиратство.