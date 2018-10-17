«Аэроэкспресс» зафиксировал рост продаж билетов через мобильное приложение на 27%

«Аэроэкспресс» объявил о росте продаж билетов через мобильное приложение на 27%. Это составляет порядка 7% от общего числа билетов, проданных с начала 2018 г. Ежемесячно с помощью мобильного приложения пассажиры приобретают около 60 тыс. билетов.

Сервис был запущен в 2012 г. С момента запуска приложение скачали около 600 тыс. пользователей мобильных устройств. Согласно данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, сервис «Аэроэкспресс» вошел в тройку наиболее востребованных транспортных мобильных приложений среди москвичей.

«Наиболее популярными опциями приложения "Аэроэкспресс" среди пассажиров являются покупка билета и расписание. Эти функции позволяют значительно экономить время и заранее планировать поездку в и из аэропорта. Кроме того, сервис предусматривает возможность просмотра табло аэропортов, наличие различных форм обратной связи, сохранение истории заказов, личный кабинет пользователя», – отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

В мобильном приложении «Аэроэкспресс» доступны билеты по тарифам «Стандарт», «Бизнес», «Туда-обратно», а также по ряду групповых тарифов. Сервис адаптирован для операционных систем iOS и Android.