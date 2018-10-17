Acronis открыла научно-исследовательский центр в Болгарии для работы над проектами в сферах ИБ, ИИ и блокчейна

Acronis объявила об открытии нового научно-исследовательского центра в Болгарии для работы над проектами в сфере киберзащиты, искусственного интеллекта и блокчейна.

Для разработки передовых технологий компания Acronis постоянно ищет самых лучших и самых ярких программистов, ученых и специалистов по информационной безопасности. Для этого создана сеть научно-исследовательских центров, расположенных в странах Азии, Европы и Америки. Глобальное присутствие позволяет непрерывно совершенствовать технологии в сфере киберзащиты, искусственного интеллекта и блокчейна, а также позволяет компании работать с самыми талантливыми инженерами со всего мира.

«Приветствуем решение компании Acronis об открытии нового офиса в Болгарии. Доверие новых инвесторов очень важно для нашей страны, а новые рабочие места являются отличным стимулом для возвращения квалифицированных специалистов в страну. Болгария имеет огромный потенциал для развития в высокотехнологическом секторе экономики. Мы даем приоритет тем инвесторам, которые создают продукты и услуги с высокой добавочной стоимостью, чем способствуют переходу экономического развития Болгарии на качественно новый уровень», – сказал Вице-премьер республики Болгария Томислав Дончев.

В начале этого года руководство компании Acronis приняло решение в течение следующих трех лет инвестировать 50 млн долларов в создание 300 новых рабочих мест для специалистов в сфере высоких технологий в своем новом офисе в Софии, который в первую очередь нацелен на технологии киберзащиты, поддержку работы центров обработки данных и разработку соответствующих продуктов и услуг.

Новый офис находится в самом сердце Софии, на улице Сан-Стефано, в непосредственной близости от основных транспортных магистралей и центров оживленной городской жизни, и, помимо прочего, является местом расположения европейского центра киберзащиты компании Acronis. Как и остальные центры киберзащиты компании Acronis, расположенные по всему миру, болгарский офис будет осуществлять мониторинг различных сред защиты данных и получать жизненно важную информацию о новейших угрозах.

«В последние годы София зарекомендовала себя как региональный центр информационных и коммуникационных технологий с более чем 40 тыс. человек, занятых в ИТ-секторе, и 90% технологических компаний в стране», – сказала мэр города София Йорданка Фандакова.

«Наша миссия заключается в создании условий для возвращения молодежи обратно в Болгарию и возможностей для тех, кто еще только учится. Это возможно только если развивать нашу экономику путем инвестирования в образование», – сказал Министр Экономики Республики Болгария Эмил Караниколов.

Команда, работающая в Софии, в настоящий момент состоит из 30 инженеров, но уже до конца 2018 г. команда вырастет до 50 сотрудников. Управляющий директор отделения Acronis в Болгарии Пламен Тошев рассказывает, что компании привлекает местных талантливых специалистов, обеспечивает им развитие их способностей, необходимую подготовку для того, чтобы члены команды могли построить успешную карьеру в компании.

«Мы нацелены на постоянный рост, так как предлагаем уникальные возможности для разработки программного обеспечения. Мы ищем местных талантливых специалистов и стремимся помочь людям раскрыть свой истинный потенциал», – отметил Тошев. Список вакантных должностей выложен на сайте компании.

В рамках запуска центра разработок Acronis в Болгарии развернуто сотрудничество с местными университетами и общественными организациями, а также планируются совместные проекты в сфере образования. Компания уже работает с Софийским университетом и расширяет партнерство с научными и образовательными организациями.

По инициативе фонда Acronis, некоммерческой организации, главной целью которой является создание образовательных возможностей для распространения и защиты знаний, компания будет предлагать различные программы стажировки и профессиональной подготовки для программистов и студентов. Стажировка в компании не только поможет студентам лучше подготовиться к реализации своих навыков в реальном мире, но и создадут дополнительные возможности для выпускников, которые мечтают о карьере в глобальной ИТ-компании.

«Мы хотим, чтобы местные студенты сотрудничали с нами прямо в Софии, вместо того, чтобы искать работу за границей. Мы предлагаем отличную зарплату, комфортные условия работы и невероятно интересные технические задачи. Изначально мы решили вложить в развитие софийского офиса 50 млн долларов и создать там 300 рабочих мест, но, скорее всего, мы сделаем намного больше. Этот офис должен стать одним из самых важных форпостов нашей компании – наряду с офисами в США, Швейцарии и Сингапуре», – отметил Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор компании Acronis.

Теперь, когда центр компании Acronis в Болгарии официально распахнул свои двери, офис начал активный набор сотрудников.