В «Нетрике» назначен директор по развитию направления «Здравоохранение»

Владимир Соловьев, эксперт в сфере информатизации государственной и частной медицины, занял должность директора по развитию направления «Здравоохранение» в компании «Нетрика». Ключевыми сферами ответственности нового топ-менеджера станут развитие продаж в сегментах B2B и B2G, усиление стратегических проектов и продуктов в области бизнес-аналитики.

Ранее Владимир Соловьев возглавлял дирекцию информационных систем здравоохранения АО «РТ Лабс» и руководил обособленным подразделением компании в Казани. До этого занимал пост заместителя генерального директора «БАРС Груп», участвовал в создании медицинской информационной системы, которая впоследствии стала платформой семейства программных продуктов компании «БАРС» в области здравоохранения.

Под руководством Владимира создано несколько региональных сегментов ЕГИСЗ. Кроме того, Владимир Соловьев был членом рабочей группы Экспертного совета «НСИ и СЭМД» при Министерстве здравоохранения России, созданной для унификации нормативно-справочной информации и структуры электронных медицинских документов.

«В информатизации здравоохранения России появляется все больше интересных задач, много работы в области создания единого цифрового контура. Кроме того, рынок растет настолько быстро, что мы планируем развивать направление не только за счет медицинских сервисов в регионах, но также и создавая новые продукты для B2B-сегмента. Владимир Соловьев – высококлассный управленец и эксперт в своей области. Мы уверены, что он поможет нам достичь стратегических целей в “Здравоохранении”, и рады принять его в свою команду», — отмечает Денис Чумаков, руководитель направления «Здравоохранение» компании «Нетрика».

«Нетрика» разработала интеграционную платформу «N3.Здравоохранение», которая предназначена для преобразования системы управления здравоохранением на региональном уровне. Платформа помогает привести медицинские данные в единый формат, обеспечивает взаимодействие различных медицинских информационных систем регионального и федерального уровней, а также помогает в повышении удобства и качества оказания медицинских услуг для граждан.