Система мониторинга «Норбит» проследит за реализацией госпрограмм в «Востокгосплане»

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») завершил комплексный проект в Федеральном автономном научном учреждении «Востокгосплан». Компания создала информационную систему для аналитического сопровождения государственных программ федерального и регионального уровней на Дальнем Востоке. Институт инициировал проект в рамках исполнения поручений Президента РФ по развитию Дальневосточного региона.

Новая система объединяет 232 государственные региональные программы в девяти субъектах Дальнего Востока. Система автоматизирует процессы разработки и реализации проектов в сферах образования, здравоохранения и обеспечения доступным жильем граждан. Также с помощью решения от «Норбит» «Востокгосплан» контролирует программы по развитию промышленности, транспорта, энергетики и сельского хозяйства. Каждая региональная программа имеет свой паспорт с графиком финансирования, основными этапами проектов и другими показателями (поручения, объем планируемого финансирования по годам, источники финансирования, ресурсное обеспечение региональной программы и др.).

После внедрения ПО институт наладил процессы сбора данных об исполнении проектов развития, анализа региональных программ и сопоставления основных показателей эффективности.

Система может формировать сравнительные отчеты по групповым критериям, готовить аналитические справки с заключением о совершенствовании государственных программ. Также решение мониторит реализацию госпрограмм и получает аналитику в режиме реального времени.

Разработка помогла ускорить процессы планирования проектов, снизить трудоемкость работы с большими объемами отчетных документов и повысила уровень межведомственного взаимодействия.

Теперь сотрудники «Востокгосплана» могут своевременно вводить актуальные данные, а также вести часть документации в электронном виде. Также значительно сократилось время на поиск различных сведений. Раньше получение необходимой информации о техническом состоянии объектов и прогнозируемых объемах инвестиций субъектов ДФО занимало от 10 до 30 дней. Сейчас поиск осуществляется за 5 минут.

Юрий Вилков, заместитель ИТ-директора в «Востокгосплан», отметил: «Появление информационной системы дало дополнительный импульс для наращивания инвестиционного климата и создания комфортных условий для ведения бизнеса, а раскрытие информации о деятельности дальневосточных субъектов значительно повысило качество управления государственными финансами. За полгода работы системы мы получили заключения по 25 проектам государственных программ, 292 поручения находятся на контроле».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Перед нашей компанией стояла задача создать информационную систему, которая помогла бы управлять процессами реализации различных госпрограмм и учитывала бы специфику работы в Дальневосточном регионе. Мы предложили решение, позволяющее автоматизировать взаимодействие с различными государственными ведомствами и бизнес-структурами. АИС интегрирована с государственными порталами, обладает широкими аналитическими возможностями и дает объективную оценку по проектам и мероприятиям в субъектах ДФО».