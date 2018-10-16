Сбербанк и «Яндекс.Касса» запустили моментальные онлайн-платежи для бизнеса

Сбербанк совместно с «Яндекс.Кассой» предложил бизнесу новый сервис моментальной оплаты товаров и услуг. Сервис называется «В2В-платежи» и уникален тем, что впервые решает проблему взаиморасчетов между компаниями и интернет-магазинами и поставщиками услуг.

Ранее покупателям – юридическим лицам приходилось запрашивать у интернет-магазинов счета и ждать их несколько дней, затем оплачивать, создавая платежки вручную. Интернет-магазины, в свою очередь, проверяли поступление средств, просматривая выписку в интернет-банке.

Подключив сервис «В2В-платежи», пользователи сервиса смогут разместить на своем сайте кнопку быстрой оплаты для юридических лиц. Нажав на такую кнопку, представитель компании-покупателя окажется в интернет-банке для быстрой оплаты с расчетного счета организации и сможет оплатить всё в течение нескольких минут.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов отметил: «Сервис «В2В-платежи» переворачивает привычные представления об оплате товаров юридическими лицами. Процесс онлайн-покупки для бизнеса становится таким же, как и у обычного покупателя: клиент просто выбирает нужный товар и способ оплаты, нажимает на кнопку и оказывается в интернет-банке, где видит уже заполненное платежное поручение для оплаты покупки. Остаётся только подписать и отправить платёж. А магазин тут же узнает о факте оплаты. Этот сервис может стать уникальным конкурентным преимуществом и повысить конверсии для целого ряда компаний – клиентов Сбербанка, принимающих оплату онлайн: операторов сотовой связи, ритейлеров, телеком и IT-компаний, рекрутинговых сервисов и др.»

Генеральный директор «Яндекс.Денег» Иван Глазачев сказал: «Возможность принимать B2B-оплату через интернет поможет организациям не только упростить расчёты с клиентами-юрлицами, но и улучшить ряд бизнес-показателей. В частности, компания сможет увеличить конверсию платежей и сэкономить время бухгалтера. Благодаря мгновенным уведомлениям об оплате продавец сможет сразу отгрузить товар или оказать услугу — значит, сократится время простоя и вырастет оборачиваемость склада, — говорит— Сбербанк первым среди российских банков разработал специальное API для B2B-оплаты, а Яндекс.Касса стала первым агрегатором, который сделал такие платежи доступными миллионам организаций».

Сервис «В2В-платежи» доступен для подключения в разделе «Продукты и услуги» интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Благодаря сервису процесс оплаты сокращается с 3-4 дней до нескольких минут, а магазин мгновенно узнает о факте оплаты. Это стало возможным благодаря технологиям Сбербанка и «Яндекс.Кассы»: на стороне банка был создан механизм Fintech API для удобной и быстрой интеграции партнёрских сервисов, а Яндекс.Касса сделала удобную инфраструктуру, которая позволит компаниям быстро интегрировать решение.

На данный момент для использования сервиса плательщику и получателю необходимо иметь расчетный счет юридического лица или ИП в Сбербанке.