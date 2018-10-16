Российские корпорации и венчурные фонды будут искать стартапы вместе со Сбербанком

Российские крупные компании и венчурные фонды, а также Департамент информационных технологий города Москвы стали стратегическими партнерами Акселератора Сбербанка и 500 Startups, который был объявлен в начале сентября.

Среди заявленных партнеров — компании The Boston Consulting Group, «Магнит», «Рамблер», «Россети», «Ростелеком», S7, «Северсталь», «Фармстандарт», Яндекс.Деньги и другие. Полный список партнеров указан на сайте акселератора.

Прямо сейчас партнеры акселератора участвуют в отборе стартапов. Это позволит пригласить в программу акселерации те проекты, которые интересны компаниям и венчурным фондам-партнерам в качестве поставщиков технологий или потенциальных инвестиций. В рамках соглашения, во время акселерации стартапы смогут запускать пилотные проекты с партнерами для тестирования своих продуктов в реальных условиях и возможности получить долгосрочный контракт с крупным клиентом.

Кроме того, представители партнеров наряду с сотрудниками 500 Startups выступят менторами стартапов, то есть проведут серию очных консультаций с командами.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Хочу поблагодарить наших партнеров в проекте создания совместного с 500 Startups акселератора — правительство Москвы, крупнейшие корпорации и венчурные фонды — за сотрудничество. Теперь с такими известными партнерами из различных индустрий у стартапов-участников будет реальная возможность за время акселерации опробовать свои технологии и бизнес-модели на практике. Кроме того, корпорации и венчурные инвесторы будут наблюдать за успехами команд и, возможно, по итогам программы примут решение об инвестициях».

Акселератор Сбербанка и 500 Startups — это программа развития (акселерации) ИТ-стартапов России. Для акселератора будут отобраны 25 самых сильных команд. Каждый стартап-участник получит посевные инвестиции от Сбербанка, условия предоставления инвестиций будут обсуждаться индивидуально с каждой командой. Первая часть программы пройдет в Москве, затем семь лучших стартапов отправятся на вторую часть в Кремниевую долину.