«Крок» объявил о наборе новых стартапов в свой акселератор

«Крок» объявил о старте набора на третий поток бизнес-акселератора. В рамках этой программы стартапы работают над своим проектом, находят пути масштабирования своего бизнеса, увеличивают продажи продукта, работают над снижением цикла сделки и увеличением среднего чека. Компания заинтересована в привлечении команд, ведущих разработки в отраслях retailtech, fintech, insurtech и пр., в которых сильна и ее собственная экспертиза.

Прием заявок будет идти до конца октября 2018 г. Участники, прошедшие предварительный отбор, в течение трех месяцев будут взаимодействовать с экспертами «Крок» и приглашенными специалистами, чтобы достичь результатов, которые сопоставимы с работой, которую самостоятельно они могли бы выполнить за год. Стартапы с уже готовым продуктом или пилотом и MVP научатся более точно формулировать свое ценностное предложение, освоят инструменты работы над продуктом, проверят продакт- и нишевые гипотезы, подтвердят эффективность бизнес-модели.

Отбор команд происходит на основе оценки анкет и непосредственно собеседований (питчей) с топ-менеджерами «Крок». С декабря стартапы начнут работать с менторами для анализа текущего состояния бизнеса, создания планов и обсуждения узких мест в проектах. Кроме того, участники акселератора «Крок» будут еженедельно встречаться для обмена мнениями и общения с привлеченными экспертами. В марте 2019 г. программа завершится demo-днем, а лучшие команды получат индивидуальные предложения от «Крок».

В 2018 г. «Крок» провел внутреннюю трансформацию бизнеса, одним из изменений стало переосмысление подхода к взаимодействию со стартапами: сегодня компания предоставляет молодым командам возможность выхода на крупнейших заказчиков, реализации совместных проектов с департаментами «Крок» и поддержку при внедрении на рынок готового предложения.

Во время предыдущих потоков на программу акселерации «Крок» поступило 98 заявок от внутренних и внешних стартапов, 24 команды завершили обучение.

Один из участников программы, Иван Шестаков, директор по маркетингу DASHA.AI, так описывает прошлый поток акселератора: «За время акселератора мы подняли выручку нашего стартапа в два раза, научились правильно проводить CustDev, выделили приоритетное направление развития. Эти три месяца были самыми продуктивными в этом году». Другой участник, Иван Кочетов, генеральный директор компании TheWaay, называет «самой крутой» широкую программу акселерации «Крок» для молодых b2b-компаний.

«Причины две: во-первых, очень круто проработан менторский блок, во-вторых, вам дадут взвод сэйлзов, которые имеют контакты со всеми корпоратами», — отметил Кочетов.

«Задачей бизнес-акселератора "Крок" по-прежнему остается поиск инновационных команд, обладающих нишевым предложением и находящихся в поиске стратегического партнера. Мы предлагаем таким командам наставничество и экспертную оценку проекта, — отметил Валентин Губарев, директор департамента вычислительных систем "Крок", курирующий данное направление. — Предыдущий опыт работы со стартапами показал заинтересованность со стороны наших заказчиков в инновационных нишевых продуктах».

Более плотная работа с технологическими стартапами стала не единственным ответом на вызовы стремительно меняющегося ИТ-рынка. Также в рамках цифровой трансформации «Крок» состоялся вывод на рынок отдельного бренда «Крок» Облачные сервисы» и независимого консалтингового бизнес-юнита CROC Digital. По прогнозам компании, внедренные инициативы увеличат на 20% общегодовую выручку в 2018 г., 90% которой на данный момент по-прежнему приходится на проектные решения.